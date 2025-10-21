Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Corte de tráfico total en la calle Santa Elena, a las puertas de Eugenio Gross, hoy. DANI MALDONADO

Las obras del metro ya enfilan el corte de tráfico de la calle Eugenio Gross en Málaga

Hoy se ha cerrado el entorno de Santa Elena con Martínez Maldonado, donde se han establecido desvíos alternativos durante los próximos tres años

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 13:24

Las obras de la ampliación del metro hacia el Civil ocupan desde hoy todo el entorno de la calle Santa Elena, con lo que ya ... enfilan la concurrida calle Eugenio Gross, que se cerrará a la circulación a partir de noviembre.

