Las obras del metro ya enfilan el corte de tráfico de la calle Eugenio Gross en Málaga

Las obras de la ampliación del metro hacia el Civil ocupan desde hoy todo el entorno de la calle Santa Elena, con lo que ya ... enfilan la concurrida calle Eugenio Gross, que se cerrará a la circulación a partir de noviembre.

Desde hoy ha quedado clausurada al tráfico la zona de Santa Elena hasta la confluencia con Martínez Maldonado (si bien esta última se mantiene abierta). Estos cambios han provocado la primera gran reordenación del tráfico en la zona, según explican desde la Consejería de Fomento de la Junta, que ha contado con el apoyo de la Policía Local y del Área de Movilidad del Ayuntamiento para llevarlo a cabo.

Por su parte, la calle Honduras, donde confluyen los tramos 1 y 2 de la prolongación, estará abierta al tráfico en sentido este a lo largo de la ejecución de los trabajos. Sin embargo, la calle Tampa estará también ocupada por el recinto de obras, para acopio de maquinaria y materiales.

La calle La Prensa se ha establecido de doble sentido, para poder salir hacia Monseñor Carrillo Rubio, según ha podido comprobar esta mañana SUR durante una visita al nuevo recinto de excavación.

Desde la calle Martínez Maldonado en dirección este-oeste y viceversa, se establece el itinerario de entrada y salida a través de la calle Monseñor Carrillo Rubio; mientras que será sólo de salida la calle Luis Braille, con doble giro a izquierda y derecha en Martínez Maldonado.

La glorieta de Las Chapas, anteriormente remodelada para ampliar su capacidad, servirá para el cambio de sentido y para descongestionar el tráfico a través de la calle Ingeniero de la Torre Acosta en dirección a la calle Hilera.

Itinerarios a pie

Para asegurar los trayectos peatonales en el barrio, se han habilitado dos pasos de más de un metro y medio a través de la calle Santa Elena: en la zona norte junto a Martínez Maldonado, y a la altura de la calle Prensa.

También se han reubicado las zonas de carga y descarga, así como los aparcamientos de ambulancia, taxis, motos, y se han tenido en cuenta los vados particulares y plazas para personas con movilidad reducida.

Corte en Eugenio Gross

Una vez que se establezca el nuevo recinto de obras de Santa Elena, hacia mediados de noviembre se producirá el esperado corte total de Eugenio Gross.

En este caso, el itinerario alternativo irá por la glorieta de Las Chapas, hacia Doctor Escassi y Morales Villarubia, para girar hacia la derecha por Martínez de la Rosa hacia Blas de Lezo.

El algarrobo se traslada

En cuanto a la vegetación, el algarrobo que está sobre la pequeña glorieta en Santa Elena se va a trasplantar, y a petición de los vecinos, que tienen mucho aprecio por ese ejemplar, se llevará a la glorieta de Las Chapas, donde quedará definitivamente. En ese lugar, cuando terminen los trabajos de construcción del túnel se plantarán ejemplares nuevos. En cambio, los naranjos no se podrán recuperar y se sustituirán por ejemplares nuevos cuando termine la construcción del túnel.

Después de los primeros pasos, que han afectado sobre todo a la barriada de Gamarra, las obras del tramo 2 de la prolongación del metro hacia el Civil entran ya de lleno en uno de los ejes viarios que más tráfico soportan en la capital malagueña.