Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspecto actual del mercado, tras la remodelación que el Ayuntamiento realizó hace tres años. Migue Fernández

El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia

El edificio, que llegó a ser escenario para una película estadounidense en los años sesenta, se inauguró el 17 de septiembre de 1925

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:36

A pesar de que ha sido recordado por la académica Mari Pepa Lara, va a pasar prácticamente desapercibido el centenario de uno de los edificios ... de mejor y más hermosa factura arquitectónica que conserva Málaga. El mercado de Salamanca, en el barrio de El Molinillo, cumple este miércoles cien años desde que fuera bendecido un 17 de septiembre de 1925 por el entonces obispo de Málaga, hoy santo, Manuel González, en presencia del alcalde, el ginecólogo José Gálvez Ginachero, también actualmente camino de los altares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  2. 2 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  4. 4 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  5. 5

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  6. 6

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  7. 7

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  8. 8 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  9. 9

    Estas son las empresas que compiten por ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga
  10. 10 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia

El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia