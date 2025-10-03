Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025

Listado de empleos publicados en la web de este organismo, dependiente del Ayuntamiento de Málaga

SUR

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:36

Comenta

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (Imfe), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, ha publicado en su página web una nueva selección de ... ofertas de trabajo disponibles en la capital y la provincia, que abarcan distintos sectores. Esta es la relación de los puestos que se demandan en la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  6. 6 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  7. 7

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  8. 8 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  9. 9 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  10. 10 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025

Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025