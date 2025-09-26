McArthurGlen renovará su oferta comercial con tres nuevas tiendas outlet en Málaga

McArthurGlen Designer Outlet, el centro de marcas de lujo junto a Plaza Mayor, está a punto de estrenar tres nuevas tiendas con las que pretende ... renovar su oferta comercial. El recinto ubicado en la capital prevé dar la bienvenida en los próximos meses a New Era, Villeroy & Boch y Beatriz Furest.

De momento se desconoce la fecha exacta en la que está prevista la apertura, pero ambas ya han colocado unos enormes rótulos anunciando su estreno en el centro.

La primera de ellas, New Era, es una marca americana especializada en gorras. Nacida en Buffalo, Nueva York, en 1920, es la marca de referencia en los mundos del deporte, la moda, la música y el entretenimiento. Cuenta con más de 500 licencias en su portafolio y en la tienda de Málaga incorporará también las líneas de ropa y accesorios. Se instalará junto a la tienda de Havaianas.

Por su parte, Villeroy & Boch es una marca de menaje de alta calidad que cuenta con más de dos siglos de historia. Nacida en 1748, está especializada en vajillas de diseño y se caracteriza por su espíritu innovador, lo que le ha permitido recibir numerosos premios. Se ubicará entre las tiendas Coach y Álvaro Moreno.

El último estreno será el de BF by Beatriz Furest, firma fundada en 2006 en Barcelona y que fusiona diseño contemporáneo con elegancia clásica. La marca -según puntualizan los responsables del centro- representa una visión de moda femenina atemporal y responsable, comprometida con la artesanía, la calidad y la producción local.

Estas nuevas aperturas se sumarán a otras ocho firmas que han abierto este mismo año y que han contado con una gran acogida entre sus clientes. Entre ellas se encuentran Timberland, Sita Murt, Santo Cielo, Scalpers Woman, Geox, Swarovski, Sabor a España y PdPaola.