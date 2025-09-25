Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Minuto de silencio previo al pleno. Tampoco estuvo exento de polémica. SUR

Máxima tensión en el debate sobre Gaza: Málaga no condena el «genocidio» ni izará la bandera palestina

El PP se alinea con las tesis de Felipe VI ante la ONU y apuesta por la paz, los organismos internacionales y los corredores humanitarios. Con Málaga y PSOE, muy duros con la «equidistancia» del equipo de Gobierno

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:29

Más parecía una sesión del Congreso de los Diputados que del pleno ordinario de la ciudad de Málaga. Este jueves el debate municipal ha pivotado ... sobre asuntos de ámbito muy superior. El genocidio israelí en la franja de Gaza ha sido uno de ellos a partir de sendas mociones de Con Málaga y PSOE. La temperatura subió desde primera hora, antes incluso del inicio de las intervenciones formales, cuando el portavoz del PSOE, Dani Pérez, pedía un minuto de silencio por las víctimas palestinas. El alcalde, Francisco de la Torre, aceptaba pero dejaba claro que sería una señal de respeto para las víctimas de ambos países y recordaba que hay muchas guerras en todo el mundo. Y ejemplificó algunas. Toni Morillas, de Con Málaga, reclamaba que la bandera palestina ondeara en la Casona del Parque y la portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, protestaba por iniciarse las intervenciones antes del inicio de la propia sesión. Las hostilidades estaban servidas.

