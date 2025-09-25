Máxima tensión en el debate sobre Gaza: Málaga no condena el «genocidio» ni izará la bandera palestina

Más parecía una sesión del Congreso de los Diputados que del pleno ordinario de la ciudad de Málaga. Este jueves el debate municipal ha pivotado ... sobre asuntos de ámbito muy superior. El genocidio israelí en la franja de Gaza ha sido uno de ellos a partir de sendas mociones de Con Málaga y PSOE. La temperatura subió desde primera hora, antes incluso del inicio de las intervenciones formales, cuando el portavoz del PSOE, Dani Pérez, pedía un minuto de silencio por las víctimas palestinas. El alcalde, Francisco de la Torre, aceptaba pero dejaba claro que sería una señal de respeto para las víctimas de ambos países y recordaba que hay muchas guerras en todo el mundo. Y ejemplificó algunas. Toni Morillas, de Con Málaga, reclamaba que la bandera palestina ondeara en la Casona del Parque y la portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, protestaba por iniciarse las intervenciones antes del inicio de la propia sesión. Las hostilidades estaban servidas.

Las mociones pedían un espacio urbano en el Parque del Oeste a nombre de gaza; el cese de los negocios con inversores israelíes; reconocer a Palestina y que su bandera fuera izada en el Ayuntamiento, o la condena y admisión del término «genocidio». Ninguna de estas cuestiones se ha aprobado por el voto contrario de PP y Vox. Los primeros, más por cuestión de equilibrio y los segundos, sobre todo, por trascender el ámbito municipal la discusión.

Gestos iniciales

A primera hora de la mañana, el Grupo Socialista Buenos llevó la bandera de Palestina al mástil vacío en la puerta del Ayuntamiento, junto a la bandera de Ucrania. «Solicitamos que ondee la palestina allí en protesta contra el genocidio de Israel a la población gazatí», aseguraba Pérez.

ONG

Francisco Javier Barquín, de Al-Quds, tomaba la palabra como público. «Existen negacionistas del genocidio en Palestina», manifestaba, y aportaba varios informes que sustentaría el término 'genocidio'. Y ha pedido al pleno que se pronuncie en función de los sentimientos de la mayoría social, avalados por encuestas que ha recordado.

Laura Vacas, de la Flotilla de la Libertad, lamentó el bombardeo hace dos noches de la embarcación y reclamaba a las instituciones que se pronuncien para «proteger a un pueblo que no se está dejando amedrentar por los intereses sionistas». «Los barcos que van hacia allí llevan los alimentos y las medicinas llevan los corazones rotos por la indiferencia de Occidente», incidía.

Sergio Andrés Martín, también con el pañuelo palestino, de la asociación Unadikum hablaba de niños hambrientos, hospitales destruidos, madres llorando y todo tipo de ejemplos de la tragedia que vive Palestina: «¿No estáis ya hartos? Estoy harto de ver niños en directo». Y recordaba que hay una hambruna declarada por la ONU, la primera en mucho tiempo fuera de África. «Málaga no puede seguir mirando hacia otro lado», comentaba. «Si callamos ahora, la humanidad muere. No dejamos que eso pase», insistía.

Interpelación al alcalde

Dani Pérez volvía a recordar la ausencia del público desalojado. Y pedía al alcalde que se retractara de las declaraciones que hizo este miércoles: «Hablar de genocidio es hacerle el juego a los terroristas». «Lo que se está perpetrando por Israel es un genocidio. Son más de 680.000 personas, sobre todo menores de cinco años, sobre todo niños y niñas. Es una aberración. Tienen la oportunidad de posicionarse. No vale la equidistancia. El Estado de Israel está actuando de manera terrorista, está aniquilando a la población de la Franja de Gaza», abundaba. El edil aludía al escudo de la ciudad de Málaga, «noble y hospitalaria» y reclamaba al alcalde que se posicionara siguiendo su ideología democristiana y de «verso libre en el PP». «No se queden solos, hay más de 150 países en esta línea. No se queden solo con lo que diga Ayuso y Aznar», espetaba. Y puntualizaba la condena a los atentados de Hamás.

De la Torre habla de otras cifras

De la Torre aseguraba que las víctimas no alcanzan los niveles explicados por el PSOE, que son diez veces menos y puntualizaba que siguen siendo datos muy graves.

«Son ustedes cómplices del sionismo terrorista. Estoy avergonzada de que sea el máximo representante de esta ciudad. Lleva dos años negando el genocidio y negándose a izar la bandera, ni siquiera algo simbólico», manifestaba Morillas, que cuestionaba que allá fondos israelíes haciendo negocio en Málaga.

«Genocidio es un término muy fuerte»

La portavoz de Con Málaga criticaba al alcalde por haber dicho que «genocidio es un término muy fuerte». Y relataba la orden de detención por la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu. «Israel es un estado supremacista. Llevan desde 1947 con una limpieza étnica, violando derechos humanos, con una política de apartheid. Quítese la chapita 2030. Usted no nombra al genocidio lo que es, se sitúa al margen de los derechos humanos. Ya no es tiempo de gestos. Toca romper la impunidad y romper las relaciones diplomáticas con Israel. Viva Palestina Libre», añadía.

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, lamentaba que un conflicto internacional complejo se convierta en asunto de debate municipal. «Nuestro deber es resolver los problemas de los malagueños. Ni tenemos ni debemos tener potestad para juzgar a gobiernos ajenos. Ya está la Corte Penal Internacional y el Ministerio de Exteriores. Estamos deseosos de que acabe este conflicto», criticaba. Especialmente duro se mostraba con el señalamiento de empresas por su origen israelí, algo que, a su juicio, rompe todos los principios de igualdad, de la contratación pública y es una persecución. «Importan el conflicto a nuestras instituciones e inducen a una peligrosa polarización», incidía.

El PP, con Felipe VI

Mar Torres, la concejala de Participación Ciudadana, defendía la postura del PP. Y empezaba citando el discurso de Felipe VI, que instaba a no mirar hacia otro lado ante los actos aberrantes en las antípodas de la ONU. Y condenaba la matanza de Hamás contra el pueblo isralí antes de exigir el alto el fuego y que se permitan hacer llegar las medicinas y alimentos. Además, apostaba por el reconocimiento de los dos estados. «En el PP hacemos nuestras las manifestaciones de Felipe VI. Condenamos la violencia venga de donde venga. El 7 de octubre hubo un grave ataque de Hamás contra Israel. No podemos legitimar a una organización terrorista. E Israel debe ceñirse al derecho internacional», declaraba. Además recordaba que el Ayuntamiento trabaja con asociaciones que defienden los derechos del pueblo Palestino. «Siempre defendemos la paz y la legalidad internacional, sin simplismos», concluía.

«Esta bandera está reconocida y debería ondear junto a la de Ucrania y también en la del Patio de Banderas», continuaba Pérez. «Mi hija de cinco años vio la famosa foto de un niño llorando con su hermano a cuestas y me preguntaba por qué lloraban. Y no fui capaz de explicárselo».

El PP propuso una serie de enmiendas basadas en la condena tanto de Hamás como de los asesinatos por el ámbito israelí; crear corredores humanitarios; dejar el asunto en manos de los organismos nacionales o internacionales competentes. Fueron rechazadas por PSOE y con Málaga. «Nosotros condenamos a Hamás, claramente.

Polémica por X

No había acabado el debate. Nicolás Sguiglia, de Con Málaga, criticaba la redacción del minuto de silencio en X (Twitter). «Minuto de silencio de la Corporación municipal en memoria de las víctimas de los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y las víctimas de la guerra iniciada entonces, comenzando por la población civil palestina que está sufriendo la ofensiva del Ejército israelí». Era el contenido literal.