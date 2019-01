Mario Cortés, en su faceta de decano nacional, se entrevista con el Rey La Casona del Parque Conversa con don Felipe sobre la falta de vocación femenina en las carreras técnicas y el soberano le responde que sus hijas estudian robótica Cortés saluda a don Felipe. PILAR R. QUIRÓS Málaga Jueves, 24 enero 2019, 01:15

El concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, en su faceta de decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de España (COITT), mantuvo un encuentro con el Rey don Felipe, con el que se reunieron todos los representantes de la llamada Unión Profesional.

En la entrevista que mantuvo Cortés con el soberano, don Felipe le preguntó expresamente cuál era la problemática más acuciante ahora en el ámbito de las ingenierías, a lo que el edil de Nuevas Tecnologías le explicó que existe una brecha importante por la falta de vocaciones femeninas para las carreras técnicas, «las mujeres no eligen ni ingenierías, ni matemáticas, y es un problema que debemos afrontar porque el 50% del talento no está llegando a las carreras técnicas». A esto, convinieron en que los nuevos sistemas educativos incluyen más robótica y programación de forma general, y el Rey subrayó que la princesa de Asturias y la infanta estudiaban robótica.

La audiencia a los presidentes de las corporaciones colegiales de la Unión Profesional se produjo con motivo del 40.º aniversario de la Constitución, encuentro en el que agradecieron a don Felipe hacer posible la estabilidad social y el desarrollo democrático en el que se han podido consolidar los colegios profesionales.

El Ayuntamiento responde. El mail a Brenes con publicidad de la UCAM

Sergio Brenes.

El concejal socialista Sergio Brenes abría el pasado jueves el mail que le llegaba de la junta de distrito de Campanillas, y «sorpresa», como él dice, se encontraba una publicidad (banner) de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), que le daba la bienvenida a la página web del Ayuntamiento a través de un enlace. Tras preguntar a través de Twitter al Ayuntamiento de Málaga y al propio alcalde Francisco de la Torre, y no obtener respuesta, decidió realizar el llamado artículo 16 para preguntar si el Ayuntamiento tiene algún convenio especial para poner esa publicidad o si cobra por ello.

Esta semana recibía la contestación desde el Centro Municipal de Informática (CEMI), en donde su director David Bueno le explicaba que, una vez realizadas pruebas con direcciones de correo destinatario de diferentes proveedores (Gmail, Yahoo, etc) se detecta que en los Microsoft Outlook (los hotmail) efectivamente aparece una información adicional en el pie de firma (la publicidad de la UCAM),que no está en otros, por lo que se descarta un problema del sistema de correo corporativo del Ayuntamiento y se achaca a un comportamiento anómalo de Microsoft Outlook, que es ajeno al control municipal, ya que el Ayuntamiento, explica, no ha contratado publicidad de la UCAM. Por eso, Bueno recomienda que en un futuro los correos lleguen a las direcciones corporativas (las propias del correo municipal), a las que los ediles tienen acceso desde sus móviles para evitar este tipo de comunicaciones.

Málaga Ahora. Solicita el plan director del arbolado

Es muy cansino escuchar siempre las mismas cosas en las comisiones, sobre todo cuando se trata de documentos y planes que pide la oposición y que el equipo de gobierno del PPremite a la web del Ayuntamiento, «porque están allí», coletilla para salir del paso que utilizan habitualmente y que usaba concretamente el edil de Medio Ambiente, José del Río, cuando la concejal de Málaga Ahora Rosa Galindo se quejaba de que su grupo había pedido por activa y por pasiva el plan director del arbolado de la ciudad, y le recordaba que en una comisión pasada se lo demandó y Del Río le había confirmado que se lo haría llegar. En ésta última sesión, el popular le enviaba de nuevo a la página web. Efectivamente, ahí está, con el texto principal, y siete anexos. ¿Tan difícil es sacarlo en papel y enviarlo a los grupos, cuando en este caso se trata de un manual de consulta básico?