La marina de megayates de Málaga cuelga el cartel de completo

«Completo». La marina de megayates de Málaga se queda una vez más sin espacio, algo que ocurrió por primera vez durante la primavera del ... año pasado. Así ha sucedido de nuevo ahora, tras el amarre de tres grandes barcos, de unos 100 metros de eslora cada uno, que se han unido a otros tantos buques de entre 50 y 60 metros, hasta agotar el espacio disponible a lo largo de todo el muelle 1, y hasta la mitad del 2 (Palmeral). La mayoría de ellos permanecerán en aguas malacitanas casi hasta final de mes, según confirman fuentes portuarias.

Los tres más imponentes, que están abarloados (atracados con el costado al cantil) a lo largo del muelle 1, son también viejos conocidos de estas instalaciones: I Dynasty (102 metros); Lady Moura (101) y Mayan Queen (92). A continuación de estos, a finales de la semana pasada se situó en la parte más próxima a la esquina el Just J's (61 metros); mientras que el Zenobia (57) está amarrado junto a otros yates de esloras algo más reducidas delante del Palmeral.

Just J´s

El último en llegar a la marina de megayates se llama 'Just J´ ('Sólo Jotas) y es también una novedad en estos mares, dado que es su primera escala en esta dársena, y es más habitual verlo en Miami y en el Caribe. Este lujoso barco no destaca especialmente por su eslora (61 metros), que sin ser ni mucho menos pequeña, no resiste la comparación con sus vecinos en el muelle 1, que son también viejos conocidos en la ciudad: I Dynasty (102 metros); Lady Moura (101) y Mayan Queen (92).

Lo curioso en este caso es la historia de su nombre. Su propietario es el multimillonario estadounidense Jay Schottenstein (1954). Nacido en Columbus, Ohio, este empresario y filántropo preside Schottenstein Stores Corp, que posee cadenas de tiendas tales como American Eagle Outfitters, DSW Inc. y Value City Furniture.

Y es que, según recoge la web especializada SuperYachtFan, su nombre es un guiño sentimental a la familia Schottenstein, donde todos sus miembros comparten un nombre que comienza con la letra jota. Así, el patriarca, Jay, está casado con Jeanne y el matrimonio tiene tres hijos: Joseph, Johnathan y Jeffrey.

De vuelta al barco, este fue fabricado en el astillero holandés Hakvoort en 2016, según los datos disponibles en dicho medio especializado, y tiene capacidad para 12 pasajeros y 16 tripulantes. Entre sus características más lujosas aparece un ascensor para moverse entre las cubiertas; una claraboya sobre la cama del camarote principal; un jacuzzi en una de las cubiertas y una piscina exterior.

En cuanto a su motorización, el 'Just J´s' se impulsa mediante dos motores Caterpillar, lo que le da una velocidad máxima de 16 nudos, y un crucero de 12 nudos. Está valorado en unos 70 millones de dólares.

Mayan Queen

El Mayan Queen (Reina maya) pertenece a la familia mexicana Baillères, dueña del Grupo Bal, un conglomerado que incluye empresas del sector del comercio, de los que el más conocido es El Palacio de Hierro, una cadena de grandes almacenes y tiendas de lujo. Además de inversiones en minería y metalurgia, seguros y finanzas.

En cuanto al yate, de 93 metros de eslora y 15 de manga, tiene una valoración de mercado de unos 140 millones de euros. Fue construido en el astillero alemán Blohm+Voss en 2008 y está preparado para alojar a 16 invitados en ocho camarotes, que son atendidos por una tripulación de 22 profesionales.

Como extras de gran lujo, equipa un helipuerto, para poder aterrizar un helicóptero, así como una gran embarcación auxiliar. En cuanto al entretenimiento, ofrece motos acuáticas y equipos de buceo; una piscina al aire libre con una cascada; jacuzzi y spa. Como anécdota, en su interior cuenta incluso con una amplia sala de cine.

I Dynasty

El 'I Dynasty' es un habitual en la dársena malagueña y de hecho fue el primer gran buque de recreo que pasó su invernada (periodo de inactividad en cuanto a navegación entre dos temporadas) en la dársena del Marqués de Guadiaro, entre 2023 y 2024. El superyate de 101 metros fue construido en 2015 por encargo de Alijan Ibragimov, un multimillonario de Kazajstán, cofundador de la multinacional Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), dedicada a los recursos naturales diversificados, la minería, el procesamiento, la energía y la logística. Su propietario falleció en 2021, supuestamente debido al Covid.

La nave fue construida en los astilleros Kusch Yachts de Alemania, según los datos disponibles en la web especializada SuperYachtFan. Tiene capacidad para albergar a 22 invitados en 11 camarotes; y a 30 tripulantes en otras 15 cabinas. Entre sus instalaciones más características, cuenta con una piscina cubierta de 30 metros cuadrados, que también sirve como muelle para embarcaciones auxiliares y de recreo. Está propulsado por un motor híbrido diésel-eléctrico Rolls Royce, con una velocidad máxima de 17 nudos, y 14 nudos de crucero. Su autonomía es de 6.500 millas náuticas (unos 12.000 kilómetros) y está valorado en unos 200 millones de dólares.

Lady Moura

El Lady Moura es otro viejo conocido en estas aguas, donde hace escala de manera habitual desde hace al menos una década. De él, se dice que las grandes letras del nombre que figuran en el costado están hechas de oro macizo, pero este extremo no se ha podido confirmar. El barco es propiedad de Nasser Al Rasheed, un magnate de Arabia Saudí, propietario de la consultora de ingeniería Rasheed Engineering, asesor de la familia real de aquel país y una de las mayores fortunas privadas del planeta.

Con una eslora de 105 metros y 20 metros de manga, está considerado uno de los más lujosos del mundo, por la profusión de exóticos detalles. La nave fue diseñada por el arquitecto italiano Luigi Sturchio y se construyó en los prestigiosos astilleros alemanes Blohm+Voss en 1990, por lo que ya se ha reformado en dos ocasiones.

Entre sus servicios dispone de spa, casino, sala de fiesta, varios salones, un quirófano, un helipuerto y varias embarcaciones de recreo. Puede alojar hasta 30 pasajeros, aunque cuenta con el doble de tripulación (61 personas). El empuje se lo dan motores diésel de 6.900 caballos de potencia, por lo que alcanza una velocidad máxima de 20 nudos.