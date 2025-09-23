Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Señales en la Avenida Valle Inclán en sentido Este, hacia el Parque del Sur. Salvador Salas

Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos

«Buscamos prevenir tragedias, proteger a los peatones, a los ciclistas y a los conductores. Yo siempre digo que respetar un semáforo es respetar la vida», señala la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:15

Se llama sistema foto-rojo y funciona desde este lunes en Málaga capital. Hasta ahora, sancionar a conductores que se saltaban un semáforo dependía de ... haberles cogido in fraganti. A partir de ahora, en cuatro cruces conflictivos altamente transitados y con siniestralidad notable, las cámaras ya pueden certificar las multas. Son 200 euros (100 por pronto pago) y 4 puntos menos en el carné.

