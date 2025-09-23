Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos

Se llama sistema foto-rojo y funciona desde este lunes en Málaga capital. Hasta ahora, sancionar a conductores que se saltaban un semáforo dependía de ... haberles cogido in fraganti. A partir de ahora, en cuatro cruces conflictivos altamente transitados y con siniestralidad notable, las cámaras ya pueden certificar las multas. Son 200 euros (100 por pronto pago) y 4 puntos menos en el carné.

Málaga se incorpora así a las ciudades que ya tienen o han tenido implantado este sistema que persigue evitar accidentes de tráfico. Entre ellas están Madrid, Barcelona, Bilbao, Palencia. Segovia, Burgos, Oviedo, León o algunos municipios del área metropolitana de Valencia. La capital de España es la que más puntos tiene vigilados de esta manera: supera los 40. En casos como San Sebastián, estos dispositivos se retiraron de la vía tras decisiones judiciales.

Las cámaras, que empezaron a estar presentes en España en la primera década de este siglo, detectan a un vehículo que no se detiene en el semáforo en rojo o bien, habiéndolo hecho, sale antes de lo debido. Se toman fotografías que documentan la infracción.

Según datos de la DGT, en España existen más de 500 cámaras de estas características. Es un sistema que ha originado siempre una gran polémica y se cuentan por miles los recursos ante los tribunales, muchas veces con éxito. En ocasiones, los denunciantes han aludido a errores en la señalización, escaso tiempo de la fase verde, averías...

Seis dispositivos en cuatro cruces

En Málaga capital se ha empezado con cuatro cruces. Tres de ellos están en el eje Valle Inclán y otro la intersección del metro en superficie con el tráfico rodado en las inmediaciones del Clínico y la Facultad de Medicina. En total, el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga ha emplazado seis dispositivos.

Ampliar Cruce de Valle Inclán y Suárez, donde hay más cámaras sancionadoras. Salvador Salas

La concejala del área, Trinidad Hernández, ha pedido prudencia a los conductores. «Es una infracción grave según la normativa de tráfico. Conlleva, además de importantes sanciones, la pérdida de puntos. Y buscamos prevenir tragedias, proteger a los peatones, a los ciclistas y a los conductores. Yo siempre digo que respetar un semáforo es respetar la vida. Y por eso pido a los malagueños responsabilidad al volante. Detrás de cada norma de tráfico, el objetivo es salvar la vida. Hay que recordarlo», asevera.

En la Avenida Valle-Inclán también hay un radar fijo en sentido Torremolinos para controlar la velocidad. El año pasado 'cazó' a casi 3.000 conductores. Las cámaras foto-rojo se han ubicado en la confluencia con Camino de Suarez (de modo que se controlan los dos carriles de circulación sentido este); dos en el cruce la avenida Simón Bolívar (uno en sentido oeste y otro en sentido este), y otro en la confluencia con la avenida de La Palmilla, para vigilar los dos carriles de circulación sentido este.

En el caso del cruce con el metro, en Jiménez Fraud con Louis Pasteur, la medida refuerza ya a las señales luminosas, acústicas y convencionales que regulan la intersección.

¿Cómo funcionan?

Se trata de cámaras de altas prestaciones que, de manera sincronizada con el regulador semafórico, detectan cuando un vehículo ha rebasado la línea de detención con el semáforo en rojo. Cuando esto sucede, se captura la matrícula del vehículo o motocicleta, y varias fotos, antes, durante y después de la infracción, y un corto video de comprobación del evento para dar soporte al organismo sancionador. El dispositivo funciona tanto de día como de noche al disponer de iluminación adicional por infrarrojos y es capaz de detectar las infracciones en ambos carriles.

Las señales que advierten de la presencia de estos sistemas de control de infracciones han suscitado gran curiosidad entre los conductores. También forman parte del nuevo catálogo señalético puesto en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El pictograma muestra un semáforo en rojo acompañado de las características ondas de radar y diferentes vehículos. Están emplazados inmediatamente antes del cruce, a solo unos metros de la línea en la que hay que detenerse.

Si el conductor se salta un semáforo en ámbar, la normativa no fija que el comportamiento sea sancionable, al tratarse de una señal de precaución salvo aceleración brusca o comportamiento similar. Desobedecer la luz roja, en cambio, asegura la recepción de la carta o notificación con las fotografías correspondientes.

Multas por semáforo en rojo

Hasta la fecha, según datos a los que ha tenido acceso SUR, en 2020 el Ayuntamiento de Málaga multó a 858 conductores por saltarse un semáforo en rojo; a 8 por hacerlo en ámbar, y a 27 ciclistas y motoristas a bordo de ciclomotores. Al año siguiente, fueron 670 sanciones, 9 y 117 respectivamente. En 2022, fueron 381, 7 y 77 procedimientos. Y en 2023, cayeron a 291, 1 y 27 respectivamente. En los primeros meses del año pasado, fecha de cierre de dichas estadísticas, la tendencia era a la baja: con algo más de una multa diaria.

Intensidades medias diarias

¿Qué tráfico tienen estas vías que se van a controlar? Los últimos aforos municipales, correspondientes al cuatrimestre entre mayo y agosto de este año, revelan que en Valle-Inclán en sentido Este circulan en día laborable 32.475 vehículos. En el sentido opuesto, hacia el Oeste, lo hacen 25.377. En el eje que se va a controlar en Teatinos no hay datos oficiales, pero se trata de un punto conflictivo por la confluencia de la línea 1 del metro y los vehículos que circulan en el entorno del Clínico, del Romeral y del campus de Teatinos.