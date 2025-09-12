Málaga impulsa un plan de descarbonización de edificios municipales con medidas de eficiencia energética

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha elaborado un plan de descarbonización de edificios para reducir las emisiones de gases ... de efecto invernadero derivadas del consumo energético mediante la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones municipales a través del diagnóstico, la rehabilitación y la modernización de sus sistemas.

Esta actuación, de la que se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno Local, se enmarca en la estrategia municipal de aumentar la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático, en la que se incluyen otras medidas como el incremento de las zonas verdes de la ciudad, la electrificación de la flota de vehículos municipales o la apuesta por las energías renovables mediante el despliegue de paneles solares para autoconsumo en dependencias y equipamientos públicos (la red municipal está formada actualmente por 71 instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de edificios).

Para la elaboración de este plan se ha contado con la participación de todas las áreas municipales, sus organismos y empresas municipales

Cabe recordar que el Ayuntamiento tiene en marcha la elaboración del Plan Municipal contra el Cambio Climático. Para la elaboración de este plan de descarbonización se ha contado con la participación de todas las áreas municipales, sus organismos y empresas municipales.

El cronograma establecido contempla la implantación de las medidas de acción durante el periodo 2025-2030. Así, han sido inventariados 476 edificios públicos (colegios, aparcamientos, bibliotecas, centros sociales, oficinas, mercados, pabellones polideportivos, dependencias de la Policía Local, cementerio o estación de autobuses, entre otros).

Posteriormente, se han analizado los datos de consumo energético de cada uno para, a partir de ahí, poder proceder a realizar los anteproyectos energéticos y fijar una estrategia que recoja la identificación de las medidas de descarbonización más adecuadas para cada uno; priorizar las acciones en función de su rentabilidad, impacto ambiental y facilidad de implementación; desarrollar un plan de acción con un calendario y un presupuesto concretos; y explorar las distintas opciones de financiación.

Fuentes de energía renovable

Entre las principales medidas de descarbonización que se contemplan destacan: la mejora de la envolvente térmica del edificio; la sustitución de equipos de climatización por sistemas más eficientes; la instalación de fuentes de energía renovable; y la implementación de sistemas de control y monitorización energética.

También medidas a incorporar en los pliegos de construcción de nuevos edificios con criterios técnicos y ambientales obligatorios que se exigen en los concursos públicos para asegurar que los nuevos edificios sean sostenibles; y medidas a incorporar en los pliegos de las nuevas concesiones de edificios.

Por otro lado, también en materia de medio ambiente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado delegar en el Área de Sostenibilidad Medioambiental la competencia relativa a la concesión de autorizaciones de plantaciones en zonas verdes o espacios libres de titularidad municipal, con el objetivo de promover la participación de la ciudadanía en la regeneración de las zonas verdes públicas o espacios libres en la que se está trabajando para seguir incrementando la superficie vegetal del municipio.

Actualmente, la superficie de zona verde útil por habitante se sitúa en un promedio de 13,4 metros cuadrados frente a los 11,35 de 2021 o los 7,67 de 2017.

Actualmente, la superficie de zona verde útil por habitante se sitúa en un promedio de 13,4 metros cuadrados frente a los 7,67 de 2017

Así se continúa aumentando la masa arbórea tanto en calles y jardines públicos de los once distritos como en las áreas forestales como una de las principales medidas para mejorar la calidad del aire, proporcionar sombra, reducir las islas de calor y potenciar la biodiversidad al aportar un hábitat a especies de aves e insectos.

La última campaña anual de plantación en suelo urbano, desarrollada entre octubre de 2024 y el pasado mes de marzo, se completó con la incorporación de 1.869 nuevos árboles, de los que 1.698 fueron plantados en la vía pública y en parques mientras los 171 restantes están ubicados en el interior de centros educativos.