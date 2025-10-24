Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año

El diseño de la integración urbana del cauce del Guadalmedina se dio a conocer a mediados de agosto. Y, desde entonces, Estyeco, la consultora contratada ... por el Ayuntamiento de Málaga, ha ido afinando detalles, sin tocar ni las pendientes del río, ni el lecho ni los cálculos hidráulicos, que ya tenían, sobre el papel, el visto bueno de la Cuenca Mediterránea Andaluza. El presupuesto del anteproyecto supera los 300.000 euros. Este viernes, el alcalde, Francisco de la Torre, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Penélope Gómez y el director del departamento de Arquitectura y Urbanismo de la empresa, Andreu Estany, han dado a conocer novedades sobre superficies, fases, presupuesto de la futura obra... Es difícil precisar datos, pero el anteproyecto se quiere terminar a lo largo de este año.

Uno de los datos avanzados este viernes eleva a 76.000 los metros cuadrados de zonas verdes (600 árboles en total). Es bastante, teniendo en cuenta que todo el ámbito de la actuación es de 121.000 m2. En la presentación, se ha recuperado, como nota curiosa, el lema ('El río que nos une') del primer proyecto, presentado por Celia Villalobos en el año 2000 y que incluía dos túneles para desviar el cauce.

Ampliar Gómez, De la Torre y Estany, este viernes. SUR

Ya era sabido que el diseño eliminaba la gran plaza-puente central que en la práctica era casi un embovedado. En lugar de tres de estas estructuras habrá cinco, más ligeras, con forma de 'X'. Se trata de garantizar la permeabilidad entre ambas márgenes para lo que hay que rebajar los muros laterales, que ahora son una barrera. Y para esto ha habido que afinar la modelización hidráulica para conocer el comportamiento del río en los peores escenarios de avenidas. Además, se crea un corredor verde en todo el tramo central con árboles de porte medio.

600 árboles hay previsto plantar en todo el ámbito de actuación.

En la información actualizada, se precisa que las tres nuevas plazas puente suspendidas sobre el río serán la de San Rafael (entre Carretería y la calle Trinidad), con una superficie de 3.200 metros cuadrados y una anchura de 60. La siguiente, San Quintín, tendrá 2.600 m2 y un ancho de 50. Y la de La Regente, 4.500 y 70 respectivamente. Luego, se interviene en los puentes de Armiñán y la Aurora.

Ampliar Otro de los detalles de la solución propuesta. SUR

Es difícil dar plazos con una obra de estas características. En principio, el más optimista para empezar sería 2027, habida cuenta de que sólo la redacción de los proyectos constructivos de las dos primeras fases supondría 20 meses. Ambas se podrían solapar. Se trataría de Perchel-Aurora y de Aurora-Armiñán. Son más de 120.000 metros cuadrados de intervención y el presupuesto se dispara a cerca de los 300 millones de euros. Las obras de ambas fases se irían a los 40 meses. El proyecto se ha dividido en cinco fases.

Ampliar Algunas de las ideas para la revegetación. SUR

La propuesta, en suma, contempla la creación de espacios públicos y zonas de estancia a modo de plazas-puente que conecten ambas márgenes, a la vez que se configura un gran corredor verde a lo largo del cauce y el soterramiento de un tramo de los viales laterales (avenidas de Fátima y la Rosaleda).

Más ligeros

Según la propuesta de Esteyco, los puentes tendrían forma de 'X' y conectarán ambas márgenes del río a través de recorridos diagonales, lo que creará espacios de estancia y zonas de juego.

Es importante explicar que la antigua creencia de que el río desagua 600 metros cúbicos por segundo ha quedado obsoleta tras el informe del Cedex, organismo dependiente del Gobierno central, hace unos años y las modelizaciones encargadas ahora. Se han medido todos los aportes de los arroyos tributarios al río en un escenario adverso con acarreos y embovedado completo. Es decir, se ha llevado la prudencia al extremo. A eso se suma que las normas de explotación de la presa de El Limonero cambiaron hace años. Por resumir, ahora se deja el embalse más vacío por tener un mayor resguardo.

Todas las actuaciones se verán complementadas con intervenciones en las calles del entorno, tales como la avenida de Fátima y el Pasillo de Santo Domingo por la margen derecha; y la avenida de la Rosaleda y Pasillo de Santa Isabel por la izquierda, en donde se plantearán actuaciones de pavimentación y la incorporación de arbolado y espacios de estancia de forma que ambos bulevares, las plazas-puentes y el río conformen un único espacio de uso ciudadano y un gran corredor verde.