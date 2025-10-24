Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista general del diseño propuesto. SUR

Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año

Sólo las dos primeras fases de obra supondrían una inversión de 300 millones de euros. El plazo más optimista para su inicio es 2027

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:06

El diseño de la integración urbana del cauce del Guadalmedina se dio a conocer a mediados de agosto. Y, desde entonces, Estyeco, la consultora contratada ... por el Ayuntamiento de Málaga, ha ido afinando detalles, sin tocar ni las pendientes del río, ni el lecho ni los cálculos hidráulicos, que ya tenían, sobre el papel, el visto bueno de la Cuenca Mediterránea Andaluza. El presupuesto del anteproyecto supera los 300.000 euros. Este viernes, el alcalde, Francisco de la Torre, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Penélope Gómez y el director del departamento de Arquitectura y Urbanismo de la empresa, Andreu Estany, han dado a conocer novedades sobre superficies, fases, presupuesto de la futura obra... Es difícil precisar datos, pero el anteproyecto se quiere terminar a lo largo de este año.

