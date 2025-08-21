Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas

Evitar inundaciones en la margen izquierda del Guadalmedina es el propósito central de esta obra que acaba de sacar a concurso la empresa de aguas ... municipal, Emasa. Para entender la actuación, cabe señalar tres claves. La primera es que pluviales y saneamiento no estaban separados históricamente en todo este trazado. La segunda es que hablamos de terrenos de relleno, con la presencia cercana del río y diferentes cotas urbanas. La tercera es el discurrir actual del colector bajo edificios en una zona muy concurrida y en la que, además, en los últimos años se sumó la obra del metro y una importante transformación urbana con proyectos como el del hotel de Moneo.

Proyecto técnico

La obra que sale a licitación está programada para 9 meses y tiene un importe estimado de 1,2 millones de euros, IVA incluido. Parte de un proyecto redactado por Narval y Doncella Inversiones y de un completo estudio geotécnico: las características del terreno implicaron decenas de sondeos y trabajos topográficos y de laboratorio.

«Los trabajos tienen como objetivo la renovación del colector unitario de Carretería, y a su vez eliminar el tramo que pasa por debajo de las viviendas a su llegada a la Alameda desde el arquetón situado en Esquina C/Prim hacia la Alameda Colón, pasando por el paso inferior de C/Manuel José García Caparrós», señala el texto, que también alude, entre otros, al Plan Director de la margen izquierda del río Guadalmedina.

Red separativa

La red de saneamiento unitaria es un cajón histórico que va por debajo de las viviendas y debe ser sustituido por una red separativa. Ambas redes confluyen en un cajón conector que enlaza con la red existente.

El citado Plan determinó que el colector de Carretería y el de la calle Compañía presentan insuficiencia de capacidad. Este problema, unido a la influencia como condición de contorno del interceptor del río, genera problemas de inundabilidad en ese entorno simbólico de la ciudad de Málaga. «Para resolverlos, se propone el denominado interceptor de Carretería desde la calle Gigantes hasta el aliviadero de emergencia al río. Incluye también el colector de calle Compañía. Por esta razón se plantea una renovación del embovedado capaz de evacuar los caudales interceptados y que injieren en el colector actual, discurriendo por Carretería, Pasillo Santa Isabel, cruce por paso inferior Manuel José García Caparrós hasta su alivio en el puerto», explica el documento.

Con motivo de las obras del Hotel en Hoyo de Esparteros, se puso sobre la mesa la necesidad de desviar el embovedado que discurre por la calle Pasillo de Atocha. Para lo que originalmente se diseñó la ejecución de un desvío del colector unitario, desde el Pasillo de Santa Isabel hasta la calle Manuel José García Caparrós y el cruce con la Calle Prim. Allí, el colector giraba hasta intersectar con el existente en el Pasillo de Atocha.

Trazado

Posteriormente, en junio de 2019, Emasa y Urbanismo determinaron la traza de desvío que ahora es objeto de concurso. El trazado es prácticamente recto hasta la calle Prim. Después, continuará por la propia calle Manuel José García Caparros, bajo el paso inferior del puente de Tetuán, y conectará con embovedado existente, aguas abajo del puente de Tetuán, en la Avenida del Coronel Benítez.

El trazado completo es de 140 metros. El estudio geológico y geotécnico ha sido realizado por la empresa Geosphera Consultores. El caudal de diseño de la tubería es de 13 metros cúbicos por segundo.

Fases y afecciones al tráfico

Las obras, además de afectación de servicios repercutirán en una zona clave en la movilidad urbana. Y se plantean en dos fases. En la primera, se prevé el cierre al tráfico en paso inferior Manuel José García Caparrós. Será necesario desviar el tráfico hacia Pasillo del Matadero, calle Linaje, Cristo de la Expiración y Avenida de la Aurora. En la segunda fase, únicamente se afecta a un carril en el paso inferior. No es necesario desviar el tráfico, simplemente habrá que señalizar la zona de obras.

Los trabajos también deberán contemplar que durante su ejecución no se registren problemas de drenaje e inundabilidad. La consulta de la previsión meteorológica es clave.

Puerto y calle Victoria

Esta obra forma parte de una planificación superior en la que también se incluye un tanque de tormentas en el puerto de Málaga. Para entendernos, es una instalación que es un gran depósito subterráneo con columnas, filtros y compuertas para responder ante episodios de virulencia en las precipitaciones.

Los tanques de tormentas son grandes depósitos bajo tierra que almacenan las primeras aguas de lluvias potentes, las que más suciedad y restos arrastran. Y de ahí se bombea hacia las depuradoras. Evitan que éstas superen su capacidad y tengan que aliviar caudales sin tratamiento.

Estos depósitos almacenan hasta que el episodio torrencial termina. Y eso, claro, supone una descarga indudable y evita muchos problemas. Previamente, el agua ha sido filtrada y desprovista de grandes sólidos.

Las actuaciones en los colectores Carretería y San Lorenzo en el interior del puerto para reducir y tratar los vertidos en momentos de lluvia y para reducir los riesgos de inundaciones en el Centro Histórico ascienden a casi 9 millones. Son cuatro actuaciones en los terrenos del puerto y en la avenida Manuel Agustín Heredia. Implican sustituir los colectores por la citada avenida desde el cruce con Alameda de Colón hasta el puente de Antonio Machado, además de la renovación del trazado paralelo al río hasta una instalación de alivio de tormentas dotada de equipos de desbaste y compuertas para que funcione como tanque anticontaminación. Además, se construirá un sifón bajo el Guadalmedina para evacuar las aguas residuales hasta la estación de bombeo de la margen derecha y se sustituirá todo el sistema de impulsión para conectar hasta la depuradora del Peñón del Cuervo.

A su vez, Emasa también está renovando el colector histórico de Carretería. Ha empezado por la calle Victoria, que está cortada desde el 1 de julio. Su reapertura se prevé al inicio de septiembre. Se trata de una canalización obsoleta y que genera muchos problemas con sus dos siglos de antigüedad. El trazado llega a la Merced, luego a Carretería y posteriormente al entorno mencionado anteriormente para ir a parar al Puerto.