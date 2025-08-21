Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del área de influencia del sistema de pluviales en el que se va intervenir. Migue Fernández

Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas

Discurrirá por el paso inferior de la calle Manuel García Caparrós, entre las calles Prim y la Alameda de Colón y las obras tendrán afecciones al tráfico

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:22

Evitar inundaciones en la margen izquierda del Guadalmedina es el propósito central de esta obra que acaba de sacar a concurso la empresa de aguas ... municipal, Emasa. Para entender la actuación, cabe señalar tres claves. La primera es que pluviales y saneamiento no estaban separados históricamente en todo este trazado. La segunda es que hablamos de terrenos de relleno, con la presencia cercana del río y diferentes cotas urbanas. La tercera es el discurrir actual del colector bajo edificios en una zona muy concurrida y en la que, además, en los últimos años se sumó la obra del metro y una importante transformación urbana con proyectos como el del hotel de Moneo.

