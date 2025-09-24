Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga es la sexta ciudad española más cara para vivir pese a sus bajos ingresos por hogar, según un estudio

El ranking sitúa a la capital de la Costa del Sol en clasificación por renta en el puesto 41 de un total de 50

E. Press | SUR

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:35

Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid son las tres ciudades españolas con el coste de vida más alto que la media nacional, en concreto, un ... 38,13%, un 24,20% y un 20,95%, respectivamente, según un análisis realizado por Kelisto.es. Málaga aparece en el sexto lugar de la tabla, con un 12,44% por encima de la media del país. Sin embargo, según este informe, la renta media neta por hogar en la capital de la Costa del Sol es de 33.786 euros, por lo que figura en el puesto número 41 (de un total de 50) en la clasificación por renta.

