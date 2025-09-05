Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Taxi adaptado para personas con discapacidad. SUR

Málaga activa 60 licencias de taxis para personas con discapacidad

Un estudio de la UMA recomienda esta cifra de nuevos vehículos accesibles, ante el déficit de oferta para usuarios en silla de ruedas

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:21

Este periódico dio cuenta días atrás de un estudio de la Cátedra de Gestión del Transporte de la Universidad de Málaga (UMA), que alertaba de ... la falta de taxis adaptados. El Área de Movilidad del Ayuntamiento de la capital ha hecho suyas estas conclusiones y ha iniciado los trámites para crear 60 licencias de vehículos accesibles. Esta fue justamente la cifra recomendada por los investigadores de la Cátedra para garantizar la plena accesibilidad del servicio a las personas con movilidad reducida.

Espacios grises

