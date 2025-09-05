Málaga activa 60 licencias de taxis para personas con discapacidad

Este periódico dio cuenta días atrás de un estudio de la Cátedra de Gestión del Transporte de la Universidad de Málaga (UMA), que alertaba de ... la falta de taxis adaptados. El Área de Movilidad del Ayuntamiento de la capital ha hecho suyas estas conclusiones y ha iniciado los trámites para crear 60 licencias de vehículos accesibles. Esta fue justamente la cifra recomendada por los investigadores de la Cátedra para garantizar la plena accesibilidad del servicio a las personas con movilidad reducida.

La propuesta, que será remitida a la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Junta para su autorización, contempla la convocatoria paulatina, en varias tandas, de licencias para vehículos de 5 plazas+1 PMR.

El Consistorio financiará el 100% de la adaptación de los vehículos, siempre que estén adscritos a una emisora o a un sistema tecnológico que priorice las solicitudes de estos usuarios, con asignación por el criterio de «más cercano», para minimizar la espera.

La propuesta consiste en la convocatoria de 15 nuevas licencias anuales, desde 2026 hasta 2029. Todas ellas serán de vehículos accesibles permanentes, para asegurar la prestación del servicio a estas personas. La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ya ha trasladado esta decisión al sector del taxi y a los colectivos beneficiarios.

Con estas nuevas licencias se pretende garantizar el cumplimiento de la normativa, que establece un mínimo del 5% de taxis con vehículos adaptados, que prestarán servicio de forma prioritaria a los usuarios prioritarios. Actualmente, son 88 vehículos de este tipo (el 6,1% de la flota, compuesta por 1.446 licencias). Aunque sólo 16 están adscritos a la emisora, mientras que los otros 72 son furgonetas de alta ocupación (7 a 9 plazas), que atraen a otros usuarios, como grupos y familias, que compiten con las personas en silla de ruedas.

Una vez completada esta ampliación, la ciudad contará con 1.506 licencias, de las que 76 serán permanentes y adscritas a emisora o sistema alternativo. Si se suman los citados 72 taxis accesibles de alta ocupación, la ciudad alcanzará un total de 148 automóviles adaptados, casi el 10% de la flota.

El Área de Movilidad admite que esta decisión se ha adoptado en base al citado estudio del sector, que fue encargado por este mismo departamento a la Cátedra de Gestión del Transporte de la UMA. Este informe concluye que además de mejorar el servicio a las personas con movilidad reducida, el incremento de la flota será asumido por el sector con la suficiente rentabilidad. También aumentará el nivel de cobertura de la población general mediante transporte público, y no afectará negativamente a la circulación.

Mejorar la gestión

No opina igual el gremio de los taxistas, que sostiene que en Málaga no hacen falta más coches adaptados, sino que se controle mejor los que ya hay, «para que presten estos servicios de forma prioritaria cuando se les necesita».

Así lo argumenta Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat): «El Ayuntamiento lo tiene que exigir como Administración competente». «Algunos no están dando un servicio adecuado», admite el portavoz de los taxistas, y tiende la mano al Ayuntamiento para ayudar a identificar a los que lo hacen bien, y a los que no. Por último, recuerda que las empresas de VTC también tienen la obligación de ofrecer vehículos adaptados a personas con movilidad reducida.