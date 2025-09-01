Málaga necesita al menos 60 licencias más de taxis para personas con discapacidad

Las continuas quejas del colectivo de personas con discapacidad ya venían advirtiendo desde hace tiempo de la escasez de licencias de taxis adaptados en la ... ciudad de Málaga. Para tener una radiografía objetiva de la realidad, el Área de Movilidad del Ayuntamiento le encargó a la Cátedra de Gestión del Transporte de la UMA que lo investigara.

El resultado es el informe titulado: Estudio del Sector del Taxi en Málaga (2025), ha sido elaborado por Sebastián Molinillo, Rafael Anaya (codirectores) y Francisco Rejón. Según concluye, «Málaga no sufre un déficit notable de vehículos, pero sí desajustes importantes de cobertura, disponibilidad y accesibilidad que se agudizan en temporadas, ámbitos geográficos y colectivos de usuarios concretos, especialmente, las personas con movilidad reducida».

«Este escenario, en la práctica, reduce el derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad». «No puede decirse que haya una efectiva dedicación del 5% de la flota a la prestación prioritaria al colectivo PMR –cifra que se considera óptima– ni se observa un incremento de la flota a través de la adaptación voluntaria de vehículos no accesibles».

Mejorar el parque adaptado

Por lo tanto, el documento propone incrementar el número de licencias de vehículos accesibles hasta el 5% de la flota con carácter permanente, con vehículos de 5+1 plazas, y que se asegure la atención a través de tecnologías digitales. Para ello, las nuevas licencias deben estar adscritas permanentemente a una emisora o sistema tecnológico que centralice las demandas, priorice las solicitudes de personas con discapacidad y optimice la asignación de taxis a los usuarios con el criterio de «más cercano», lo que minimizará el tiempo de espera de la persona solicitante del taxi adaptado.

148 Taxis adaptados llegará a tener la capital malagueña cuando se aplique este aumento, casi el 10% de la flota total.

En consecuencia, para garantizar el cumplimiento del servicio público es necesario autorizar 60 licencias adicionales. De este modo, concluye, «se cumple el objetivo de que el 5% de la flota de taxi de Málaga sea accesible, permanente y adscrita a emisora o sistema tecnológico aprobado por el Ayuntamiento». El total de vehículos resultante será de 1.506 (las 1.446 actuales más las 60 nuevas); y la capital costasoleña alcanzará los 148 taxis adaptados, casi el 10% de la flota total, «lo que permitirá atender convenientemente las necesidades de la población que se desplaza en silla de ruedas».

Este hito reforzará la imagen de la ciudad como referente nacional en inclusión y accesibilidad universal, al garantizar una oferta suficiente de transporte público adaptado para dar respuesta a los requerimientos de estas personas. Además, el incremento de licencias también contribuirá a mejorar el servicio a la población en general, puesto que aumentará la disponibilidad de taxis y, en consecuencia, se reducirá el tiempo de espera.