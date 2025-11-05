Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona de urgencias del Clínico. SUR

Málaga acoge el Congreso de Medicina de Urgencias con la creación de la especialidad en el MIR como gran hito

Las mesas temáticas abordarán cuestiones de máxima actualidad como arritmias, catástrofes, soporte vital avanzado y traumas graves

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:35

Málaga acoge los días 6 y 7 de diciembre el vigesimocuarto congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Andalucía (SEMES ... Andalucía). Será en el Hotel Ilunion. El encuentro reunirá a más de 350 inscritos que son médicos, enfermeros y técnicos de emergencias sanitarias, así como a otros profesionales del ámbito, con el fin de debatir avances, compartir experiencias y reforzar el papel de los servicios en el sistema sanitario andaluz. La doctora Marta Jiménez, presidenta del Comité Científico, recuerda que este es el primer congreso que se celebra una vez creado por real decreto de 3 de julio de 2024 la especialidad de especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias. No en vano, según ha podido confirmar SUR, en el nuevo MIR de 2025 se prevén dos plazas de residente en esta área para la provincia, 11 para Andalucía.

