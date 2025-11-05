Málaga acoge el Congreso de Medicina de Urgencias con la creación de la especialidad en el MIR como gran hito

Málaga acoge los días 6 y 7 de diciembre el vigesimocuarto congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Andalucía (SEMES ... Andalucía). Será en el Hotel Ilunion. El encuentro reunirá a más de 350 inscritos que son médicos, enfermeros y técnicos de emergencias sanitarias, así como a otros profesionales del ámbito, con el fin de debatir avances, compartir experiencias y reforzar el papel de los servicios en el sistema sanitario andaluz. La doctora Marta Jiménez, presidenta del Comité Científico, recuerda que este es el primer congreso que se celebra una vez creado por real decreto de 3 de julio de 2024 la especialidad de especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias. No en vano, según ha podido confirmar SUR, en el nuevo MIR de 2025 se prevén dos plazas de residente en esta área para la provincia, 11 para Andalucía.

«Por fin vamos a tener residentes, en enero llegan los primeros, no existía la especialidad, llevamos treinta o cuarenta años tratando de conseguir la especialidad. Muchos han hecho Medicina de Familia, pero se quedan a trabajar en urgencias, ahora está más unificada la formación», relata la doctora Jiménez, que ejerce en el Clínico. La presidenta del Comité Organizador es la doctora Coral Suero.

Habrá ponencias, actualizaciones, sesiones prácticas, comunicaciones científicas y talleres especializados, configurando así un espacio de formación, actualización clínica y reflexión multidisciplinar.

Mesas temáticas analizarán arritmias, soporte vital, ecografía y catástrofes en la atención urgente

Las mesas temáticas abordarán cuestiones de máxima actualidad en la atención urgente, con la participación de referentes autonómicos y nacionales. Se debatirá sobre los procesos tiempo-dependientes (trauma grave, sepsis, ictus y síndrome coronario agudo), arritmias, patología respiratoria y neurológica, ecografía, soporte vital avanzado y catástrofes.

Habrá, así, espacios para el personal de enfermería y los técnicos de emergencias sanitarias. Estas sesiones se centrarán en el soporte vital avanzado, la actuación en escenarios de múltiples víctimas, el triaje y la intervención extrahospitalaria, subrayando la importancia del trabajo coordinado de todos los perfiles asistenciales.

La IA en urgencias

Como explica Jiménez, la irrupción de la inteligencia artificial en la medicina y en los servicios de urgencias también va a ser analizada, sobre todo en relación a su aplicación en la toma de decisiones clínicas, la mejora de la eficiencia asistencial y su integración en el día a día hospitalario y extrahospitalario.

También habrá formación práctica gracias a los talleres clínicos, que abordarán las habilidades técnicas esenciales: manejo de la vía aérea difícil, ecografía clínica en urgencias, atención al paciente séptico, trauma grave, síndrome coronario agudo, soporte vital pediátrico y anafilaxia, entre otros. También se han programado espacios en el desarrollo competencial relacionado con la gestión emocional en situaciones críticas, liderazgo de audiencias y organización de recursos en escenarios complejos.

Suero, por su parte, que es la presidenta del congreso, subraya que «compartimos el objetivo de ofrecer la mejor atención posible en urgencias y emergencias. Organizar este congreso ha sido un reto. Hemos diseñado un encuentro atractivo, innovador y participativo, que combina rigor científico con espacios de encuentro y aprendizaje. Además, Málaga nos brinda el escenario ideal para seguir creciendo juntos como profesionales y como colectivo».