La llegada de megayates al puerto de Málaga se duplica en un año

'Kaos', 'Dragonfly', 'Yas', 'Tatoosh'... Son los nombres de algunos de los yates privados más grandes del mundo, que han hecho escala recientemente en el ... puerto de Málaga, y de los que SUR viene informando constantemente en estas páginas. A la vista, la ocupación de la llamada IGY Málaga Marina (el puerto deportivo de los muelles 1 y parte del 2) ha sido constante en los últimos meses. Y así lo muestra ahora el balance de actividad de esta instalación, a la que ha tenido acceso este periódico.

Desde el final del verano y hasta la fecha, la marina ha alcanzado «niveles excepcionales» de actividad, según los datos aportados por la sociedad concesionaria. La ocupación ha alcanzado el 100% prácticamente durante todo el otoño. «Debido a esta circunstancia, se ha tenido que disponer de espacio de amarre en otros muelles comerciales del puerto», admiten.

Pero ni siquiera de este modo ha sido posible satisfacer todas las solicitudes. «La demanda ha sido tal que, en determinados momentos, hemos tenido que derivar embarcaciones, que se encontraban fondeadas esperando a poder acceder a IGY Málaga Marina, a otros puertos ante la falta de espacio disponible», advierten estas fuentes, que valoran esta circunstancia como «un indicador claro de la fortaleza operativa y del papel estratégico que desempeña nuestra marina como punto de referencia para el tráfico de megayates» en la zona del Estrecho.

Barcos cada vez más grandes

Además de la demanda, otra circunstancia destacada en la temporada de otoño-invierno 2025/26 es que se observa «un salto claro en el tamaño medio y total de los yates recibidos», que son cada vez más grandes. De este modo, se ha producido un incremento del 74% de las esloras medias, mientras que la eslora total acumulada también aumentó en un 22%.

«Málaga ahora es un puerto clave y está bien posicionada en el mapa de los propietarios y capitanes, que antes siempre iban a Palma y Barcelona» Sasha Romashova Directora comercial de la marina de megayates

La evolución es todavía más evidente en el segmento de alto valor (los de 50 metros o más), que es donde se concentra el mayor avance. Así, las estancias de yates de más de 50 metros suben un 156%. Pero es que las de más de 80 metros aumentan cuatro veces más; y los de más de 100 metros se duplican. «Este hecho confirma una captación mucho más fuerte de grandes esloras, precisamente las más estratégicas por su impacto económico y de posicionamiento para el puerto de Málaga».

Sasha Romashova, directora comercial de la marina de megayates de Málaga, comenta: «Este otoño estamos viviendo un nivel de actividad increíble, alcanzamos el 100% de ocupación durante varias semanas y la demanda es tan alta que hemos tenido que utilizar el muelle ADL (en el dique de Levante) para alojar embarcaciones». Esta instalación se concesiona puntualmente cada vez que los muelles 1 y 2 se llenan, lo que ocurre cada vez con mayor frecuencia.

La directiva cita otros factores que ilustran el crecimiento de las peticiones, como son el hecho de que algunos barcos hayan permanecido fondeados, a la espera de espacio; y algunos no se pudieron atender y se redirigieron a otras marinas, como la de Gibraltar. «Todo esto refleja claramente que Málaga ahora es un puerto clave para el tráfico en la región de Andalucía, y empieza a entrar en el mapa de decisiones de los propietarios y de los capitanes, que históricamente siempre iban a Palma y Barcelona; Málaga ya está bien posicionada».

Ampliación necesaria

Aunque Romashova no entra en la posibilidad de que haya una ampliación de la marina, o en las fórmulas técnicas para hacerla posible, sí advierte de que la falta de espacio es evidente y la marina «se ha quedado pequeña, no sólo por el incremento de las embarcaciones sino también de las esloras de los que vienen».

En cuanto a las previsiones para el invierno, la representante de la sociedad concesionaria explica que de cara a diciembre y enero la ocupación bajará, ya que en ese momento empieza la temporada en el Caribe y muchos barcos se ubican en esta parte del planeta. Con todo, en este periodo la ocupación también aumentará respecto a años anteriores.