Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de la marina de Málaga, con algunos de los megayates más lujosos del mundo. SUR

La llegada de megayates al puerto de Málaga se duplica en un año

La marina de los muelles 1 y 2 ha tenido que derivar amarres a otras zonas portuarias, incluso a otros municipios por la falta de espacio

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

'Kaos', 'Dragonfly', 'Yas', 'Tatoosh'... Son los nombres de algunos de los yates privados más grandes del mundo, que han hecho escala recientemente en el ... puerto de Málaga, y de los que SUR viene informando constantemente en estas páginas. A la vista, la ocupación de la llamada IGY Málaga Marina (el puerto deportivo de los muelles 1 y parte del 2) ha sido constante en los últimos meses. Y así lo muestra ahora el balance de actividad de esta instalación, a la que ha tenido acceso este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  8. 8 SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025
  9. 9 El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez
  10. 10

    Albéniz, el último cine de Málaga, cumple 80 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La llegada de megayates al puerto de Málaga se duplica en un año

La llegada de megayates al puerto de Málaga se duplica en un año