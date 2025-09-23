Limasam retira la escombrera ilegal producto del incivismo en Lagar de Cotrina
Una de las salidas de la autovía de Las Pedrizas llevaba tres meses acumulando basura. El Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local ha emitido un informe
Martes, 23 de septiembre 2025, 18:08
Tal y como habían manifestado fuentes municipales a SUR tras la denuncia realizada este lunes, un equipo de Limasam ha procedido a despejar de basura y escombros la salida de la autovía de Las Pedrizas ... que conecta con Lagar de Cotrina y Casas de Valladares.
Por desgracia, el incivismo se apodera cada día más de algunos parajes lejanos al casco urbano, fundamentalmente en los distritos periféricos. La zona en la que ha intervenido la cuadrilla de limpieza es una zona rural de la ciudad, en dirección a Casabermeja. Desde hace tres meses se había convertido en una de esas escombreras improvisadas.
Se trata de la salida 134 de la A-45. Colchones, muebles, sofás viejos, restos de pintura, plásticos, elementos de vehículos, cartones, maletas ofrecían una pésima imagen del lugar... El hecho de ser una zona despoblada, con un terrizo accesible, añadido a que no puede ser visto desde la autovía debido a un cambio de rasante había favorecido la proliferación de residuos.
Además, el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policía Local, ha emitido un informe de la situación.
Cabe recordar que verter escombros y basura es motivo de sanción, con multas que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.