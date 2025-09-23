Limasam retira la escombrera ilegal producto del incivismo en Lagar de Cotrina

Tal y como habían manifestado fuentes municipales a SUR tras la denuncia realizada este lunes, un equipo de Limasam ha procedido a despejar de basura y escombros la salida de la autovía de Las Pedrizas ... que conecta con Lagar de Cotrina y Casas de Valladares.

Por desgracia, el incivismo se apodera cada día más de algunos parajes lejanos al casco urbano, fundamentalmente en los distritos periféricos. La zona en la que ha intervenido la cuadrilla de limpieza es una zona rural de la ciudad, en dirección a Casabermeja. Desde hace tres meses se había convertido en una de esas escombreras improvisadas.

Se trata de la salida 134 de la A-45. Colchones, muebles, sofás viejos, restos de pintura, plásticos, elementos de vehículos, cartones, maletas ofrecían una pésima imagen del lugar... El hecho de ser una zona despoblada, con un terrizo accesible, añadido a que no puede ser visto desde la autovía debido a un cambio de rasante había favorecido la proliferación de residuos.

Además, el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policía Local, ha emitido un informe de la situación.

Cabe recordar que verter escombros y basura es motivo de sanción, con multas que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.