Escombrera ilegal en la salida de la A-45 en Lagar de Cotrina
El Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policía Local de Málaga ha emitido un informe ante las denuncias recibidas y Limasam asegura que retirará la basura
Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:29
Es por desgracia el día a día en algunos parajes lejanos de la ciudad, sobre todo en distritos periféricos. Esta vez la denuncia ha llegado ... de la zona del Lagar de Cotrina y Casas de Valladares. Es una zona rural de la ciudad, en dirección a Casabermeja por la Autovía de Las Pedrizas. Y desde hace tres meses se ha convertido en una de esas escombreras improvisadas.
La basura se acumula en la salida 134 de la A-45. Colchones, muebles, sofás viejos, restos de pintura, plásticos, elementos de vehículos, cartones, maletas... El hecho de ser una zona despoblada, con un terrizo accesible, añadido a que no puede ser visto desde la autovía debido a un cambio de rasante ha favorecido la proliferación de residuos.
El Ayuntamiento de Málaga intervendrá ante estos comportamientos incívicos y en los próximos días Limasam, la empresa pública de limpieza, tiene previsto despejar la zona, según fuentes municipales, que agregan que, a su vez, el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policía Local, ha emitido un informe de la situación.
Cabe recordar que verter escombros y basura es motivo de sanción, con multas que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.
