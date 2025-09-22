Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del vertedero improvisado e ilegal en la salida 134 de la autovía de Las Pedrizas. SUR

Escombrera ilegal en la salida de la A-45 en Lagar de Cotrina

El Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policía Local de Málaga ha emitido un informe ante las denuncias recibidas y Limasam asegura que retirará la basura

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:29

Es por desgracia el día a día en algunos parajes lejanos de la ciudad, sobre todo en distritos periféricos. Esta vez la denuncia ha llegado ... de la zona del Lagar de Cotrina y Casas de Valladares. Es una zona rural de la ciudad, en dirección a Casabermeja por la Autovía de Las Pedrizas. Y desde hace tres meses se ha convertido en una de esas escombreras improvisadas.

