La ley de eficiencia procesal, a debate en Málaga en las XXII Jornadas Jurídicas 'Por el Diálogo'

Las Jornadas Jurídicas 'Por el Diálogo' arrancan este miércoles su vigésima segunda edición en Málaga. Y lo hará, como en años anteriores, poniendo sobre la ... mesa asuntos de máxima actualidad. En esta ocasión se van a tratar cuestiones como la ley de eficiencia procesal, los derechos morales y patrimoniales de los creadores o el derecho a la propiedad. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Para ello, el encuentro contará con ponencias especializadas que se desarrollarán desde la tarde del miércoles hasta la del viernes y que darán lugar a un coloquio posterior en el salón de actos de Unicaja Banco (Avenida de Andalucía, 10-12), entidad que patrocina las jornadas, organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) con la colaboración del Área de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA).

El lema de esta edición ya deja entrever la intención de las jornadas, que no es otra que aportar respuestas a la ciudadanía: «Construyendo justicia, inspirando confianza». Bajo esta premisa, a las 17.30 horas arrancará la inauguración, que correrá a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, el magistrado Lorenzo del Río, y que estará presentada por la delegada provincial de APM, Ivana Aisa Muiños, quien también es magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga.

Las primeras ponencias, bajo el título 'Ley de eficiencia procesal: ¿hacia una Justicia más ágil y moderna?', comenzarán a las 18.00 horas. Las mismas contarán con las voces expertas del magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba, Federico Caballero, y la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, Silvia Barona. La mesa, además, estará moderada por María Teresa Sáez, jueza de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga.

Las charlas continuarán el jueves, también a partir de las 18.00 horas, cuando se hablará sobre los derechos morales y patrimoniales de los creadores. Para tratar este asunto, se abrirá un coloquio en el que participarán la magistrada especialista del Juzgado Mercantil número 2 de Málaga, Rocío Marina Coll; el catedrático Guillermo Ormazábal, del Departamento Procesal de la Universidad de Gerona; y Ana María González-Campos, que es interventora del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario. Serán los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Carlos Orga y José Eduardo Martínez quienes moderen las ponencias.

Antes de que empiece el debate, a las 17.30 horas, se hará entrega del premio Biznaga de Plata a la magistrada Asunción Vallecillo, que es la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga, por su extensa trayectoria profesional y sus contribuciones en el ámbito de la justicia.

El viernes, día de la clausura, las ponencias versarán en torno a la pregunta: '¿Quién habita la Justicia? Jaque al derecho de propiedad'. Sobre esta cuestión tratarán de aportar respuestas y reflexiones el magistrado Manuel Almenar, de la Sala Primera del Tribunal Supremo; la profesora titular de Derecho Procesal de la UMA María Nieves Jiménez; o Jorge Martínez, que es jefe del Grupo de Servicio de Atención al Ciudadano, de la Brigada Provincial de la Comisaría de Málaga. En este caso, será el exdecano de los jueces malagueños y actual vocal del CGPJ, José María Páez, quien modere la mesa.

Para cerrar estas jornadas se contará además con el director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja Banco, Juan Medina; con la jueza decana de Málaga, María Cristina Hurtado de Mendoza; la catedrática Leticia Fontestad, del departamento de Derecho Procesal de la UMA; y con el presidente de la Subsección Territorial de Andalucía Oriental de la Asociación Profesional de la Magistratura, David Villagrá.

Del mismo modo, en la clausura intervendrá la jueza decana única exclusiva de Madrid y presidenta de la APM, María Jesús del Barco, y será el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el encargado de poner el broche final con unas palabras de despedida.