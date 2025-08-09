La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

La lentitud de algunos departamentos de las administraciones públicas siguen marcando el devenir de proyectos previstos para Málaga desde hace años. Ejemplo de ello son ... dos actuaciones culturales para el Centro que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa desde hace dos décadas y que todavía no ha logrado poner en marcha. Una de ellas es la intervención anunciada hace más de 20 años para recuperar y poner en valor el espacio que ocupó la casa natal de Cánovas del Castillo, en la calle Nuño Gómez, junto a Carretería. La otra es un museo para divulgar el rico pasado alfarero que tuvo el entorno de la iglesia de San Felipe Neri, una actuación planeada desde 2009.

Ninguno de estos proyectos ha visto todavía la luz, lastrados por el acuerdo que alcanzaron hace veinte años el Consistorio y la Junta para reservar parcelas del entorno del casco antiguo con destino al fallido plan de las 'tecnocasas'. El Ayuntamiento y la Consejería de Fomento formalizaron el 29 de abril de 2019 el convenio para dar por extinguido ese plan y repartirse las fincas que lo integraban. Sin embargo, seis años después, esa liquidación no se ha completado aún en la práctica, por lo que suelos que el equipo de gobierno local se comprometió a comprar a la Junta están todavía en manos del Gobierno andaluz.

Es el caso de un conjunto de cuatro parcelas que ya deberían haber pasado a manos del Consistorio para llevar a cabo tanto el proyecto previsto en el espacio de casa natal de Cánovas como el museo de la cerámica medieval. En concreto, para el centro cultural de Cánovas, el Ayuntamiento tiene pendiente comprar a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía el número 15 de la calle Nuño Gómez. Y para el museo de la cerámica, las fincas ubicas en el número 11 de la calle Chinchilla, el 29 de la calle Dos Aceras, y el 11 de la calle Alta.

La adquisición de las fincas fue aprobada por el Ayuntamiento en 2022

El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, aprobó el 14 de diciembre de 2022 solicitar a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) la adquisición de estos suelos, que ya había sido pactada con la Consejería de Fomento tres años antes. Según una documentación oficial a la que ha podido tener acceso SUR, fechada en enero del año pasado, el Consistorio notificó a la AVRA esa solicitud de compra «el 22 de diciembre de 2022, sin que al día de la fecha conste respuesta por parte de la Agencia de Vivienda».

A consultas de este periódico, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, departamento encargado de gestionar este expediente, han señalado que todavía «se trabaja en culminar la adquisición de estas parcelas». Por su parte, desde la Consejería de Fomento han apuntado que el mes pasado recibieron las valoraciones de las parcelas para poder dar el visto bueno y autorizar la tramitación de la compraventa. «Ese visto bueno ya se ha dado. Ahora estamos a la espera de que el Ayuntamiento inicie formalmente el expediente y nos lo remita», han precisado desde AVRA.

En cualquier caso, seis años después de que ambas administraciones pactaran el acuerdo para repartirse los suelos de las fallidas 'tecnocasas', estos dos proyectos culturales siguen bloqueados porque los espacios sobre los que se ejecutaran no están todavía en manos del Consistorio. Pese a ello, las dos actuaciones siguen apareciendo cada año en los presupuestos municipales. En el caso del centro cultural de Cánovas, figura entre las inversiones del Instituto Municipal de la Vivienda (organismo que se encargará de ambas obras) desde 2017; y las primeras partidas para el museo de la cerámica datan de 2019.

Ampliar Solares de la calle Chinchilla reservados para el museo de la cerámica medieval. Marilú Báez

No obstante, todavía pueden quedar varios años para que ambos proyectos culturales vean la luz. En primer lugar, el Ayuntamiento tiene que culminar la compra de las parcelas a la Junta, y posiblemente tendrá que actualizar los permisos de la delegación de la Consejería de Cultura para los diseños de ambos edificios, porque ya estarán caducados.

En el caso del espacio que ocupó la casa natal de Cánovas del Castillo, se trata de un centro diseñado por el estudio de arquitectura Fresneda&Zamora de Granada para albergar la sede de la Fundación Cánovas, una entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica desde 2012 a formar a jóvenes en oratoria y debate, y que imparte un máster en Liderazgo y Comunicación, homologado por la Universidad de Málaga.

Se desarrollará en cuatro fincas de la calle Nuño Gómez. Dos, las de los números 11 –que albergó la casa natal de Cánovas– y 13, son hoy un solar; y otras dos, los números 9 y 15, albergan construcciones muy deterioradas de los siglos XVIII y XIX, respectivamente, que van a ser recuperadas y conectadas mediante un inmueble de nueva planta.

El proyecto contempla una zona expositiva sobre la figura de Cánovas; biblioteca; cafetería; un hemiciclo para que los alumnos de oratoria de la Fundación Cánovas, que suma un millar de miembros entre socios y estudiantes, puedan hacer prácticas; seis aulas; salas de reuniones; seis despachos y una amplia zona de 'coworking' o trabajo compartido que ocupará dos plantas del edificio de nueva construcción.

Por su parte, el museo de la cerámica medieval fue proyectado hace años por la arquitecta Amparo Balón para albergar los restos de varios hornos y numerosas piezas halladas en excavaciones arqueológicas que demuestran una importante actividad alfarera de la Málaga nazarí desarrollada en esta zona, fundamentalmente entre los siglos XIII y XV, y que llegó a extenderse en el XVII y XVIII. A raíz de los resultados de aquellas prospecciones, el Ayuntamiento optó por utilizar los solares que se reservaron inicialmente para las 'tecnocasas' a ambos lados de la estrecha calle Chinchilla –una vía peatonal en cuesta que comunica la iglesia con la calle Alta– para construir un centro de interpretación.