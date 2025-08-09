Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edificio de la calle Nuño Gómez que se sumará al proyecto de la casa de Cánovas. Marilú Báez

La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

La casa de Cánovas del Castillo y el museo de la cerámica están pendientes de una compra de parcelas que ambas administraciones acordaron hace seis años

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:37

La lentitud de algunos departamentos de las administraciones públicas siguen marcando el devenir de proyectos previstos para Málaga desde hace años. Ejemplo de ello son ... dos actuaciones culturales para el Centro que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa desde hace dos décadas y que todavía no ha logrado poner en marcha. Una de ellas es la intervención anunciada hace más de 20 años para recuperar y poner en valor el espacio que ocupó la casa natal de Cánovas del Castillo, en la calle Nuño Gómez, junto a Carretería. La otra es un museo para divulgar el rico pasado alfarero que tuvo el entorno de la iglesia de San Felipe Neri, una actuación planeada desde 2009.

