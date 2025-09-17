La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo

El proyecto para construir un hotel de cinco estrellas en lo que hoy es el aparcamiento Las Delicias, un espacio de propiedad privada de unos ... cuatro mil metros cuadrados situado entre las calles Don Rodrigo y Marqués de Valdecañas, en las inmediaciones del casco histórico de la capital, se frena por ahora. La actuación, avanzada por SUR el pasado mes de febrero y aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en mayo, pasó la semana pasada por la Comisión de Patrimonio Histórico de la Junta, un órgano de la delegación de la Consejería de Cultura que ha emitido un informe desfavorable al proyecto.

Fuentes de la administración regional consultadas por este periódico han confirmado que la intervención «no se ha informado favorablemente» porque hay cuestiones del proyecto que «se deben modificar». Según ha podido conocer SUR, uno de los reparos de Cultura hace alusión a la altura de los edificios proyectados para albergar este nuevo hotel. Los de mayor volumen se prevén adosados a la trasera de los inmuebles de la calle Álvarez, donde se dibujaban con una altura de planta baja más cuatro en los planos del estudio tramitado por la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Cultura considera que esa es una altura excesiva para este enclave del Centro Histórico, por lo que pide que las nuevas construcciones reduzcan su volumen. No obstante, también hay otra serie de cuestiones a las que pone reparo y que deberán ser subsanadas y modificadas por la promotora de este proyecto si quiere contar con el visto bueno preceptivo y vinculante de la Junta para poder ejecutarlo, un permiso sin el que el Ayuntamiento no dará la licencia de obras.

Esta actuación está promovida por la cadena de alojamientos turísticos Yurbban, un grupo catalán que se encuentra en pleno proceso de expansión por el país tras abrir negocios en Madrid, Miami y Colombia. Para ello, suscribieron el año pasado un acuerdo de opción a compra del aparcamiento Las Delicias con sus actuales propietarios, la empresa Gestionpark Málaga, que finaliza en julio de 2028. El objetivo es que en ese plazo pueda resolverse el expediente urbanístico para poder construir el hotel.

Ampliar Recreación de la fachada del hotel a la calle Marqués de Valdecañas. Sur

La actuación, diseñada por el arquitecto Juan Ramón Montoya Molina, un profesional con estudio en Benalmádena que intervino en otros proyectos hoteleros de la capital y la provincia, se levantaría sobre tres plantas de sótano destinadas a albergar el mayor número posible de plazas de aparcamiento, para compensar la pérdida de las doscientas que actualmente ofrece el garaje Las Delicias, y reservar estacionamientos para los clientes del hotel. Para ello, ya se han realizado unas catas arqueológicas previas, si bien la construcción en el subsuelo estará condicionada por unos sondeos más exhaustivos que serán fiscalizados por la delegación de la Consejería de Cultura. El acceso de vehículos a los sótanos de 'parking' se realizará por la calle Don Rodrigo.

En superficie, para respetar lo establecido en el vigente plan urbanístico para el Centro Histórico, el proyecto plantea la realización de una plaza pública central de 1.193 metros cuadrados con jardines que conectará la calle Molinillo del Aceite con la calle Carmelitas. En torno a esa nueva plaza se articulan las piezas de esta intervención. Así, por un lado, adosados a la trasera de los edificios de la calle Álvarez, se construirán los inmuebles que albergarán las habitaciones del hotel, para los que Cultura ha pedido una reducción de su altura.

La calle Marqués de Valdecañas se mantendrá como acceso a la futura plaza interior la portada que actualmente sirve de entrada a la parte del garaje en la que se conserva un templete con columnas que perteneció a unos antiguos baños públicos del siglo XIX (los baños de Álvarez). Este templete será restaurado y trasladado al interior de la plaza, donde también está prevista la realización de estanques y fuentes como recuerdo de uno de los muchos usos que en el pasado tuvo este espacio, que también fue convento, plaza de toros e incluso cine de verano.

Ampliar El templete de unos antiguos baños del siglo XIX será reubicado en la nueva plaza pública. Sur

Otra parte de las habitaciones del hotel estará en un nuevo edificio que supondrá una continuación de la fachada del antiguo convento de las nazarenas, que ha sido reformado para albergar un centro formativo de la escuela de negocios francesa ESSCA. En la cubierta de esta otra parte del hotel con fachada a la calle Marqués de Valdecañas está prevista la realización de una piscina, y en su planta baja albergará un restaurante.

Por otro lado, en el otro lateral de la nueva plaza, se recuperará una estructura abovedada de hormigón armado que se levantó en los años cincuenta del pasado siglo para un concesionario de vehículos y que cuenta con protección arquitectónica. Está previsto que esa estructura acoja un gimnasio con spa y una sala multiusos, espacios de gestión privada independiente del hotel, pero de los que también podrán hacer uso sus futuros clientes. El proyecto prevé retirar todas las cubiertas adosadas con el paso de los años a esta estructura abovedada, de forma que quedará completamente exenta, lo que permitirá poner en valor las fachadas traseras ocultas de la sala de conciertos María Cristina y la nueva escuela de negocios de ESSCA.

De igual modo, la operación prevé la opción de construir un edificio de equipamiento público, que quedaría en manos del Ayuntamiento, en una parcela de 427 metros cuadrados que se reserva para ello en la zona más próxima a la plaza de los Cristos, con fachada a la calle Don Rodrigo. Esta parcela de cesión al Consistorio tiene un valor de 846.705 euros. Asimismo, los promotores han cifrado en 339.341 euros el coste de las obras de urbanización de la zona.