Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El proyecto planteaba una altura de planta baja más cuatro en su edificio interior. Sur

La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo

Cultura emite un informe desfavorable al proyecto de un grupo catalán y pide que se reduzca la altura de los nuevos edificios proyectados

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:18

El proyecto para construir un hotel de cinco estrellas en lo que hoy es el aparcamiento Las Delicias, un espacio de propiedad privada de unos ... cuatro mil metros cuadrados situado entre las calles Don Rodrigo y Marqués de Valdecañas, en las inmediaciones del casco histórico de la capital, se frena por ahora. La actuación, avanzada por SUR el pasado mes de febrero y aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en mayo, pasó la semana pasada por la Comisión de Patrimonio Histórico de la Junta, un órgano de la delegación de la Consejería de Cultura que ha emitido un informe desfavorable al proyecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  2. 2 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  4. 4 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  5. 5

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  6. 6

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  7. 7

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  8. 8 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  9. 9

    Estas son las empresas que compiten por ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga
  10. 10 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo

La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo