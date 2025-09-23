La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga

Los proyectos para incrementar la altura, categoría y número de habitaciones de tres hoteles del Centro de Málaga han salvado un trámite clave para poder ... ejecutarse. La delegación de la Consejería de Cultura ha dado luz verde a estas actuaciones previstas en los hoteles Ibis Málaga Centro, Ibis Budget y Suite Novotel, todos en manos del grupo hotelero Accor. Según ha podido conocer SUR, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico emitió el pasado 30 de julio un dictamen favorable al recrecimiento de estos hoteles.

Cultura señala en su informe que estos edificios no se encuentran dentro del ámbito del Centro Histórico de Málaga; y que, «en materia de perceptibilidad ambiental y visual» del casco antiguo, las parcelas están ya construidas «con lo que la propia perceptibilidad no se verá en demasía afectada, por lo que no alberga una contaminación visual del Centro Histórico y por tanto una afección en su percepción».

Así, la Consejería de Cultura ha emitido un informe favorable a estas ampliaciones en el ámbito del Perchel norte, si bien su aprobación depende todavía de que el expediente pase por un trámite de evaluación ambiental que tiene que cursarse ante la delegación de la Consejería de Sostenibilidad y que puede durar varios años. La promotora remitió una primera documentación para ese trámite ambiental pero la Junta no la ha dado por válida, por lo que ha pedido que se corrija y se mande de nuevo.

La operación está amparada en un decreto que aprobó la Junta de Andalucía en 2021, a raíz de la pandemia, y que permite incrementar hasta un 20% la superficie construida de hoteles existentes si ello supone un aumento de categoría. Según el documento redactado por el estudio de arquitectura Domingo Corpas, en el caso del hotel Ibis Málaga Centro, que actualmente tiene 189 dobles (378 plazas hoteleras) y 47 aparcamientos, se le podrían llegar a sumar 19 habitaciones más; y la altura podría incrementarse en tres plantas más para los dos volúmenes actuales del edificio, un aumento que no necesita justificarse en el citado decreto de la Junta, ya que la propia normativa urbanística actual para esa zona del Centro lo permite, según se apunta en el expediente. De este modo, se pasaría de una altura de planta baja más tres y planta baja más cuatro, a planta baja más seis y planta baja más siete.

Asimismo, contempla dos opciones: que los metros construidos del hotel crezcan un 15%, lo que permitiría sumar 169 metros cuadrados construidos para nuevos servicios, o que lo hagan en un 20%, lo que avalaría un aumento de categoría de las dos estrellas actuales a tres estrellas o superior, con un incremento de 390 metros cuadrados para nuevos servicios.

Ampliar La manzana del Novotel crecería hasta una altura de planta baja más seis. Sur

Por su parte, en el caso de la manzana que conforman los hoteles Ibis Budget (125 habitaciones dobles de una estrella) y Suite Novotel (85 dobles y cinco suites de cuatro estrellas), se plantea un incremento de alturas de planta baja más cuatro y planta baja más cinco a planta baja más seis, con el argumento de asemejarse al nivel de otros edificios adyacentes.

En el caso del hotel Ibis Budget, sería posible pasar a una categoría de dos estrellas o superior con un incremento del 20% en la superficie construida para añadirle 13 habitaciones más; y en el caso del Suite Novotel, alcanzar una categoría de cinco estrellas o superior, con nueve habitaciones más y 328 metros cuadrados para nuevos servicios.

En el expediente se asegura que las obras para hacer posibles estos incrementos podrían ejecutarse técnicamente sin que los hoteles tengan que cesar totalmente su actividad, y se argumenta que, con estos cambios, se aumenta el número de plazas hoteleras de calidad de Málaga «para ser más competitiva y sostenible» y se reduce la estacionalidad. Asimismo, se introducen cambios en las aceras del Suite Novotel, con la plantación de árboles, para implantar en las aceras una terraza con mesas y sillas de la cafetería de la planta baja del hotel.