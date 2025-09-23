Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen que muestra el aumento que experimentará el hotel Ibis Málaga Centro. Sur

La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga

Cultura considera que el recrecimiento de los edificios junto al cauce del Guadalmedina no provocará una «contaminación visual» del casco antiguo

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:14

Los proyectos para incrementar la altura, categoría y número de habitaciones de tres hoteles del Centro de Málaga han salvado un trámite clave para poder ... ejecutarse. La delegación de la Consejería de Cultura ha dado luz verde a estas actuaciones previstas en los hoteles Ibis Málaga Centro, Ibis Budget y Suite Novotel, todos en manos del grupo hotelero Accor. Según ha podido conocer SUR, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico emitió el pasado 30 de julio un dictamen favorable al recrecimiento de estos hoteles.

