La Junta de Andalucía publica la adjudicación de las obras del tercer hospital de Málaga

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha publicado hoy el documento de dieciséis páginas por el que se adjudican las obras del tercer hospital ... de Málaga a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Sando, OHLA y Vialterra Infraestructuras, unos trabajos que comenzarán a principios de 2026, culminarán en 2032 y tendrán 75 meses de duración, tal y como adelantó SUR el pasado martes, 25 de noviembre.

El documento puede encontrarse en la página de contratación pública del Gobierno andaluz, en la entrada correspondiente al concurso abierto para adjudicar los trabajos.

La dirección de la obra corresponderá a los diseñadores del complejo hospitalario: los estudios Lamela y Aidhos y las empresas Sener y ARCS. El coste supera los 543 millones de euros (IVA incluido).

El consejero del ramo, Antonio Sanz, asegura que esta noticia supone «un paso más hacia la mayor obra de ingeniería sanitaria de las últimas décadas, un fiel reflejo de la apuesta decidida del Gobierno andaluz por transformar la asistencia sanitaria en Málaga tras años de abandono».

Sanz ha explicado que «la resolución definitiva de la adjudicación llega tras un exhaustivo y riguroso proceso de evaluación», que ha incluido la comprobación de la documentación general y solvencia de los licitadores, valoración de los criterios técnicos sujetos a juicios de valor (metodología, programación, I+D+i y reducción de impactos), evaluación automática de las mejoras técnicas, sostenibilidad, ampliación de garantías, análisis de las ofertas económicas y del plan económico-financiero de cada propuesta.

Será la mayor obra civil de Andalucía en los últimos cincuenta años y el hospital más grande de la comunidad.