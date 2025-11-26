Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del proyecto. SUR

La Junta de Andalucía publica la adjudicación de las obras del tercer hospital de Málaga

La página de contratación pública autonómica ya recoge el documento que corona el complejo procedimiento administrativo

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:39

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha publicado hoy el documento de dieciséis páginas por el que se adjudican las obras del tercer hospital ... de Málaga a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Sando, OHLA y Vialterra Infraestructuras, unos trabajos que comenzarán a principios de 2026, culminarán en 2032 y tendrán 75 meses de duración, tal y como adelantó SUR el pasado martes, 25 de noviembre.

