Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga

Las obras del tercer hospital de Málaga, que se levantará en los actuales aparcamientos del Civil, encierran una complejidad técnica de gran importancia y algunos ... retos, como el de tratar de que la nueva infraestructura no sea un elemento que impida el normal flujo de circulación de los ciudadanos y que la movilidad hacia esta zona, con tres centros hospitalarios en apenas un puñado de metros cuadrados, no se convierta en una ratonera para vehículos y transeúntes. Por eso la movilidad está muy presente en este proyecto. De cualquier forma, una vez adelantada por SUR la noticia de que será la UTE formada por SANDO, OHLA y Vialterra la adjudicataria de los trabajos, cabe destacar algunos de los elementos icónicos del diseño efectuado por Lamela, Aidhos, Sener y ARCS, entre los que destacan las cuatro torres de hospitalización previstas, un helipuerto, las pasarelas peatonales que conectarán el tercer hospital con el Materno Infantil y el Civil, un gran bulevar que se genera entre el nuevo complejo sanitario y el edificio de aparcamientos de Blas de Lezo y un amplio vestíbulo que conectará al ciudadano con todos los servicios del hospital.Ya saben que el plazo de construcción del nuevo hospital es de seis años y tres meses: un año y tres meses para un edificio de aparcamientos y los otros y cinco años para el edificio hospitalario. Se prevé iniciar las obras a principios de 2026 y concluirlas en 2032. El coste supera los 543 millones de euros IVA incluido.

Una de las ideas básicas del grupo de expertos que, desde marzo de 2017, analizó la situación hospitalaria de Málaga fue realizar una propuesta de modelo de organización de la asistencia hospitalaria de la ciudad con el fin de atender integralmente al paciente. En su mente, estaba la actual dispersión que sufre el Hospital Regional Universitario, dividido en varias sedes: el Materno, el Civil, el Centro de Alta Resolución de Especialidades, la Unidad de Salud Mental Comunitaria Málaga-Centro y el USMC Málaga-Norte (Guadalmedina). Ello impide que puedan compartir recursos entre los diferentes servicios y unidades. «Como resultado de este análisis, se decide concentrar en un área geográfica la atención al paciente agudo de su zona de influencia», integrando tres edificios hospitalarios en los suelos que eran propiedad de la Diputación Provincial en la parcela de los aparcamientos del Civil.

Ampliar Imagen frontal del hospital. SUR

A ello se suma la idea de que en 2035 las previsiones marcaban que la población de Málaga rozará los dos millones de personas con una enorme proporción de personas mayores de 65 años y una disminución de los de 15.

La movilidad era otro de los ejes, por eso llegará el metro a una parada ubicada en estos terrenos y por eso suman casi 2.000 la cifra de aparcamientos previstas en el parking independiente y en el ubicado en los sótanos del hospital.

El propio consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado este martes que se trata de «un paso más hacia la mayor obra de ingeniería sanitaria de las últimas décadas, un fiel reflejo de la apuesta decidida del Gobierno andaluz por transformar la asistencia sanitaria en Málaga tras años de abandono».

Fases

Antes de iniciar la primera de las fases, se acometerá un aparcamiento provisional de 650 plazas. En la fase uno, se ejecutará el aparcamiento definitivo en 839 plazas en un edificio a espaldas de los bloques de Blas de Lezo: siete plantas de altura y tres bajo rasante (15 meses de obra). La concesión de la explotación será por 23 años.

En la segunda fases (60 meses de obras) se construirá el edificio en sí, de cuatro niveles bajo rasante y once de altura, con un parking en las plantas menos dos y menos tres con 1.056 plazas. Habrá espacio para vecinos residentes y sanitarios.

Cuatro torres de 15 plantas y helipuerto

El complejo está conformado por un gran basamento, cuatro sótanos y cuatro torres de hospitalización de 15 plantas En su cubierta, se ubica un helipuerto. Los dos edificios, el del hospital y el del aparcamiento, estarán separados por una plaza o gran bulevar peatonal, aunque bajo rasante las plantas de sótano serán continuas funcionalmente (sótanos 1 y 2, aparcamientos; sótanos 3 y 4, instalaciones).

Los accesos rodados principales a la parcela se desarrollan a través de la Avenida Arroyo de los Ángeles, calle Blas de Lezo y la calle Velarde, recogiendo los flujos que llegan desde Málaga por el sur y del entorno metropolitano, por el norte, consta en el plan de viabilidad, además de la línea de metro y una estación prevista en la parcela.

La superficie completa de la pastilla de terreno, incluido el Civil, es de 85.580 metros cuadrados; la superficie construida total asciende a 308.442 metros cuadrados, la del aparcamiento supera los 51.300 metros cuadrados, mientras que la del hospital será de 257.064,38. Las plazas de aparcamiento son 1.895 en total.

En cuanto al bloque de hospitalización este se da en las cuatro torres desde el nivel +3 al +10, el quirúrgico se sitúa entre +3 y +5, las áreas ambulatorias se ubican en las plantas cero y +1, así como existen áreas técnicas en tres plantas separadas y Servicios Generales en los sótanos con accesos separados.

Edificio tecnificado y sostenible

El hospital, altamente tecnificado, inteligente y sostenible, se concibe como un edificio asistencial de carácter terciario que quedará conectado mediante pasarelas con el Materno Infantil y el Civil, y cuenta con diferentes accesos conectados entre sí.

La llegada del metro a la zona busca descongestionar una infraestructura que genera un gran bulevar y tendrá varios accesos rodados

Entre ambos edificios se genera una plaza urbana peatonal que conecta la Avenida Arroyo de los Ángeles y la calle Velarde a modo de bulevar central que salva mediante superficies aterrazadas el desnivel existente y en el que se habilitarán espacios para locales comerciales. Parte de la plaza se ejecutará en la fase primera con una urbanización provisional que tendrá que ser finalizada en la segunda. En el basamento del edificio de aparcamientos también habrá locales comerciales con el fin de dar vida al espacio y conectar el hospital con el barrio circundante. El nuevo enclave contará con grandes aceras y zonas ajardinadas (20.000 metros cuadrados).

Vestíbulo

Desde esta plaza, se plantea una entrada centralizada al hospital que, a través de un amplio vestíbulo pasante que recorre el edificio de norte a sur en tres niveles, da acceso a todas las áreas ambulatorias y de visita a pacientes. Respecto al aparcamiento de la fase primera, el acceso y salida de vehículos se realiza desde los extremos del edificio con circulaciones verticales a través de rampas helicoidales.

Antes del inicio de la construcción, habrá una fase de obras previas que supondrán la demolición del Centro de Transfusión, Tejidos y Células, el traslado de un aljibe, la realización de una línea de media tensión y la construcción de accesos y conexiones, iniciativas que este lunes mismo abrían su plazo de licitación.

El hospital contará con 815 habitaciones individuales (que pueden desdoblarse y superar las 1.600 si fuera necesario), 48 quirófanos, 80 camas UCI, más de 150 consultas médicas, 40 consultas de enfermería y espacio para la docencia y la investigación.

Fabricación en serie

El edificio usará la aerotermia (un sistema de climatización que extrae energía térmica del aire exterior y la lleva dentro para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria) para producir 12 MW de calor y ocho de frío, con el fin de aprovechar las condiciones climáticas de Málaga, de forma que se recupera la energía de la refrigeración para conseguir el calor del hospital de mayo a octubre sin gasto energético.

Muchos de los componentes serán fabricados en serie en una planta industrial y se montarán al ser trasladados al edificio. Existen además cuatro cubiertas con placas fotovoltaicas que permitirán producir energía para cubrir el 12% de las necesidades climáticas.