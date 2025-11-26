Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del bulevar que nace entre el edificio de aparcamientos y el hospital. SUR

Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga

Las obras comenzarán a principios de 2026 con un edificio de aparcamientos de 839 plazas cuya construcción culminará en 15 meses

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Las obras del tercer hospital de Málaga, que se levantará en los actuales aparcamientos del Civil, encierran una complejidad técnica de gran importancia y algunos ... retos, como el de tratar de que la nueva infraestructura no sea un elemento que impida el normal flujo de circulación de los ciudadanos y que la movilidad hacia esta zona, con tres centros hospitalarios en apenas un puñado de metros cuadrados, no se convierta en una ratonera para vehículos y transeúntes. Por eso la movilidad está muy presente en este proyecto. De cualquier forma, una vez adelantada por SUR la noticia de que será la UTE formada por SANDO, OHLA y Vialterra la adjudicataria de los trabajos, cabe destacar algunos de los elementos icónicos del diseño efectuado por Lamela, Aidhos, Sener y ARCS, entre los que destacan las cuatro torres de hospitalización previstas, un helipuerto, las pasarelas peatonales que conectarán el tercer hospital con el Materno Infantil y el Civil, un gran bulevar que se genera entre el nuevo complejo sanitario y el edificio de aparcamientos de Blas de Lezo y un amplio vestíbulo que conectará al ciudadano con todos los servicios del hospital.Ya saben que el plazo de construcción del nuevo hospital es de seis años y tres meses: un año y tres meses para un edificio de aparcamientos y los otros y cinco años para el edificio hospitalario. Se prevé iniciar las obras a principios de 2026 y concluirlas en 2032. El coste supera los 543 millones de euros IVA incluido.

