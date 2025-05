Los hoteleros advierten de la «imagen terrible» para el turismo por los sintecho en el aeropuerto de Málaga

«La imagen que damos como destino no es la mejor que podemos dar». Es la advertencia que hace la Asociación de Empresarios Hoteleros de ... la Costa del Sol (Aehcos), en relación con la creciente presencia de personas sintecho que viven en el aeropuerto de Málaga. «Máxime cuando se pueden estar produciendo hurtos o robos en el propio aeropuerto por parte de algunos de ellos», alerta Javier Hernández Rodríguez, vicepresidente Ejecutivo del colectivo empresarial más importante del sector turístico malagueño.

«Pedimos que las administraciones se pongan de acuerdo con Aena para dar una alternativa digna a estas personas que están sin techo, que están deambulando o que viven en el aeropuerto. Es una cuestión que hay que abordar con cierta urgencia, al igual que está pasando en Madrid». Y reitera: «Para Aehcos, la imagen es terrible, pésima, en los casos en los que hay robos; y no muy buena en general para cualquier turista que venga y lo primero que vea es a indigentes en el aeropuerto».

«Nosotros pedimos a las administraciones que pongan medidas y que den una solución digna de techo a estas personas, en la medida en que se pueda, y no tenerlos deambulando por el aeropuerto». Con todo, el empresario recuerda que es una cuestión que viene de lejos y no es nueva, por lo que ya es hora de buscarle una solución. «Esta no es la satisfacción de los turistas, ni la imagen que como destino queremos proyectar».