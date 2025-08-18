El Hospital Clínico acerca la Feria de Málaga 2025 a sus pacientes

Como si fuera una caseta más del Cortijo de Torres o un animado bar del Centro Histórico, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ... de la capital ha llevado, como cada año, la Feria de Málaga a sus pacientes ingresados con varias iniciativas entre las que ha destacado la visita realizada hoy a las instalaciones por el alcalde, Francisco de la Torre, quien ha estado acompañado por las concejalas Elisa Pérez de Siles y Carmen Casero, entre otros responsables municipales, con motivo del inicio de la Semana Grande de la ciudad.

Han acompañado al regidor el delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, el director gerente del complejo hospitalario universitario, Jesús Fernández Galán, la subdirectora médica, Josefina Sampedro, el subdirector médico, Borja Delgado, las subdirectoras de enfermería, Victoria del Moral, y Pilar Lara; así como los subdirectores de servicios generales, Sebastián Soto, y Joaquín Sánchez y la supervisora, Vanesa Rebollo. Todos ellos han realizado un recorrido por las unidades de hospitalización de Oncohematología para saludar a varios pacientes y sus familias. También han visitado el área de hospitalización de Neurología.

Además, el alcalde ha sido recibido a su llegada al hospital por los componentes del coro rociero Cortijo Alto, que ha amenizado y alegrado la visita con su música, según ha informado el centro en una nota de prensa.

Feria en el Hospital Clínico

Esta actividad forma parte del conjunto de iniciativas que el hospital ha organizado para que la semana grande de nuestra ciudad esté presente para todos y cada uno de los pacientes que estos días se encuentren ingresados en el centro, o acudan a recibir tratamiento, y que no podrán disfrutar de ella por motivos de salud. En este sentido, el alcalde de Málaga ha querido acercarse personalmente «un año más para saludar a algunos de los enfermos ingresados y a sus familiares y acompañantes, y trasladarles sus deseos de ánimo, positividad y esperanza para que tengan una pronta recuperación».

Asimismo, y como en años anteriores, el centro ha querido llevar la Feria a los ingresados estos días con el fin de que puedan vivir, como el resto de sus convecinos, la alegría de una fiesta que se extiende a todos los rincones de la ciudad. Así, el Clínico «ha ubicado en el patio azul de consultas externas un pequeño rincón de la Feria 2025, donde luce la cartelería oficial facilitada por el Ayuntamiento de Málaga, y que este año cuenta al igual que el año pasado con una nueva portada realizada en madera reciclada por el paciente y carpintero jubilado Juan Rodríguez».

Ampliar El alcalde saluda a una de las pacientes. SUR

Además, este pequeño rincón de la feria incluye este año «una decoración especial simulando una caseta de feria tradicional del cortijo de Torres, con elementos decorativos clásicos y adorno floral, que ha contado con la colaboración de Viveros Guzmán, coordinado por la Técnico de Cuidados Auxiliares (TCAE) de Neurología Toñi Sánchez, que también ha incluido como en años anteriores, »un decorado para los pacientes hospitalizados de la planta cuarta, que en esta ocasión ha contado con unas originales imágenes clásicas de la feria y los monumentos de Málaga«.

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, «ha tenido palabras de agradecimiento a los autores de ambas creaciones decorativas, a los que ha saludado personalmente durante su visita al centro para agradecerles su colaboración altruista».

Cabe resaltar que estas actividades se encuentran enmarcadas en el plan de Humanización que desarrolla este centro para hacer más amable la estancia de usuarios y acompañantes, y que tiene como objeto acercar nuestras tradiciones a las personas que por motivos de salud no pueden celebrarlas, ha agregado el Clínico.