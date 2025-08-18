Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la foto de grupo de la visita del alcalde al Clínico, quien ha estado acompañado por el delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista, y las concejalas Elisa Pérez de Siles y Carmen Casero, entre otras autoridades. SUR

El Hospital Clínico acerca la Feria de Málaga 2025 a sus pacientes

El centro ha decorado en el patio azul un rincón que recuerda a la fiesta y hoy ha recibido la visita del alcalde de la ciudad

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:03

Como si fuera una caseta más del Cortijo de Torres o un animado bar del Centro Histórico, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ... de la capital ha llevado, como cada año, la Feria de Málaga a sus pacientes ingresados con varias iniciativas entre las que ha destacado la visita realizada hoy a las instalaciones por el alcalde, Francisco de la Torre, quien ha estado acompañado por las concejalas Elisa Pérez de Siles y Carmen Casero, entre otros responsables municipales, con motivo del inicio de la Semana Grande de la ciudad.

