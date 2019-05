Galindo aspira a que su partido sea determinante otros cuatro años La candidata de Málaga Ahora defiende en el inicio de campaña el carácter feminista y participativo de su formación IVÁN GELIBTER Viernes, 10 mayo 2019, 01:27

Cuatro años después de haber conseguido cuatro ediles y ser la tercera fuerza en el Ayuntamiento de Málaga, la formación de Málaga Ahora comenzó anoche la campaña con el claro objetivo de seguir estando presente en el Consistorio para otra próxima legislatura. En esta ocasión, eso sí, lo harán en solitario, ya que la formación de Podemos va en coalición con Izquierda Unida.

Tras el resultado obtenido por Ysabel Torralbo, en este caso será su compañera Rosa Galindo la que encabece la lista. La candidata a la Alcaldía, que además ha ejercido como portavoz de su partido en la Diputación de Málaga estos cuatros años, defendió ayer ante decenas de militantes en el acto de apertura de campaña en la plaza de la Merced que esta es una campaña diferente. «Es distinta, en primer lugar, porque esta es la única candidata que nunca irá a un acto en coche oficial. Es distinta también porque esta candidata es la única que ha sido elegida por la gente, en un proceso de primarias abiertas y no por unos cuantos hombres encerrados en un despacho. Es distinta porque esta candidata es la única mujer que encabeza una lista para estas elecciones y la única que sabe que cuando acabe la legislatura volverá al mercado laboral, porque esta candidata entiende la política como un compromiso, no como una profesión», argumentó durante su discurso.

Galindo, que se define como «humanista y feminista», sostuvo además que es también una campaña distinta porque ahora es el momento de que nadie decida por ellas. «Es el momento de nosotras, personas a las que nos dijeron que no entráramos en política, que ya había otros (casi siempre otros y no otras) que lo hacían mejor. Es el momento de quienes creemos que llegar a fin de mes es un derecho, de quienes creemos que en nuestros barrios es donde se hace ciudad, de quienes creemos que el feminismo es un práctica y el ecologismo un derecho, de quienes tenemos un modelo de ciudad y las medidas para hacerlo realidad. Ahora es el momento de quienes creemos que la política no es solo el qué, sino también el cómo. Me llamo Rosa Galindo y este es nuestro momento», sentenció la candidata, que minutos después dio por comenzada la campaña con la tradicional pegada de carteles en el centro de la ciudad.