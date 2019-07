Unas fuentes que dan problemas La fuente de la barriada de la Luz lleva días sin funcionar. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Miércoles, 3 julio 2019, 08:23

La fuente de la barriada de La Luz está funcionando de forma intermitente desde hace varios días, lo que está dando lugar a su vez a cortes en el suministro eléctrico en la sede de la asociación vecinal, situada en sus inmediaciones, lo que es motivo de queja del colectivo vecinal y también del grupo municipal del PSOE, que denuncia problemas de mantenimiento de esta instalación y de otras fuentes no ornamentales de agua potable como la existente en el barrio del Torcal, donde una de ellas no para de dar agua, con el consiguiente derroche.

Según Juan Cortés, presidente de la asociación de la barriada de la Luz, los problemas por el no funcionamiento de la fuente ornamental que hay en la barriada se detectaron la semana pasada, de lo que dieron cuenta al distrito. Tras el aviso, asegura que varios operarios acudieron a revisar las instalaciones pero tras varias horas de funcionamiento, la fuente de nuevo dejó de funcionar por falta de luz, lo que afectó también a la sede de la asociación. «Estamos sin luz y no podemos hacer nada en la asociación. Nos han dicho que podría tratarse de una sobrecarga de la red por disponer de una potencia insuficiente, pero ayer el suministro se volvió a interrumpir cuando no había nadie en la sede vecinal», manifestó ayer.

No para de salir agua.

Por su parte, la concejala socialista Begoña Medina denunció el precario mantenimiento de la fuente de la barriada así como el de otras fuentes de agua municipales como la ubicada en la barriada El Torcal, que dijo siempre está averiada, por lo que ha anunciado que su grupo municipal va a reclamar al Ayuntamiento medidas para acabar con esta situación que en su opinión se produce debido a la creciente externalización de los servicios de mantenimiento que realiza el equipo de gobierno municipal. «Estas situaciones evidencian una situación nefasta en cuanto al mantenimiento de estos y de otros muchos servicios municipales que son externalizados a empresas, algo que venimos denunciando desde hace tiempo», indicó.

Imagen del acceso.

La Cala del Moral: denuncian el peligro del acceso desde la Araña

Llama la atención un lector acerca del peligro que entraña la entrada a La Cala del Moral desde la autovía por la Araña. «El mismo día de la elecciones, el actual alcalde y presidente de la diputación el Sr. Salado fue avistado en las mesas electorales de La Cala del Moral. Seguramente entró por el Rincón y no desde la autovía desde La Araña, como hacemos a diario los que moramos allí», escribe. Y es que dice que se trata de una entrada «donde te juegas literalmente la vida, el piso hiper deslizante de la bajada del puente en seco solo sería comparable al patinaje artístico sobre hielo, ni que decir tiene cuando llueve... en una sola hora contabilicé tres accidentes por pérdida de control, sin atascos, sin más vehículos que provocaran frenazos, u objetos que les obstaculizaran...». Y nos remite una fotografía en la que se observa el estado actual de dicha entrada, instantánea a través de la cual señala que «podréis haceros una sola idea al ver los quitamiedos y demás partes del viario dañado», concluye en su denuncia.