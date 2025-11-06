Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga

Ya hay fecha para la próxima oferta de VPO en alquiler en Málaga. En el marco de la presentación de la participación del Ayuntamiento en ... el próximo Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED), que tendrá lugar en el Palacio de Ferias de la capital, desde el próximo día 13 al 15, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha anunciado que el día 24 de este mes empezará a contar el plazo para poder inscribirse en la convocatoria para aspirar a un total de 253 pisos protegidos de alquiler.

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) abrirá ese día la oferta para esas viviendas, que suponen la suma de dos de las promociones que el Ayuntamiento construye al oeste de la ampliación del campus de Teatinos. Como informó SUR el pasado 28 de octubre, se trata de sendos proyectos de 113 y 140 viviendas, respectivamente, que se van a sortear de manera conjunta.

El plazo estará abierto desde el día 24 de noviembre hasta el 17 de diciembre. No obstante, a partir del próximo día 17, el IMV publicará en su web las condiciones para poder acceder a estos pisos, con alquileres que no superarán los 550 euros al mes.

A diferencia de promociones anteriores realizadas por la Sociedad Municipal de Viviendas, ya no basta con estar inscrito en el registro de demandantes de VPO para aspirar a uno de estos pisos. Ahora hay que apuntarse expresamente para solicitar la participación en el sorteo de una promoción concreta, ya que la vía de la convocatoria específica es la utilizada tanto por los promotores privados como por los públicos para afinar más con la adjudicación de las viviendas.

Los requisitos básicos para poder aspirar a estos pisos son no tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma, estar empadronado en Málaga con al menos un año de antigüedad a la fecha de la convocatoria, y tener presentada solicitud de inscripción o estar inscrito en el registro de demandantes de viviendas protegidas de Málaga.

Límites salariales

También hay que tener en cuenta los límites salariales que se exigen. Al tratarse de viviendas protegidas de alquiler de régimen general del anterior plan de vivienda, los ingresos de los aspirantes no pueden superar la cuantía de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que serían 29.400 euros al año. No obstante, en el caso de Málaga se aplica un coeficiente de ponderación que eleva ese límite hasta los 45.230 euros.

El proyecto de 113 VPO de alquiler ofrece viviendas de dos y tres dormitorios, 170 plazas de aparcamiento y 155 trasteros en dos plantas de sótano. Por su parte, el de 140 pisos consta de viviendas de tres, dos y un dormitorio, 212 plazas de aparcamiento, 202 trasteros y locales comerciales.

En cualquier caso, convertirse en adjudicatario de estas viviendas sigue siendo una lotería, por la elevada demanda ante la actual crisis del acceso a la vivienda. La convocatoria anterior para una promoción de 84 pisos municipales de alquiler en esta misma zona (con unos límites salariales más bajos, al tratarse de viviendas destinadas a familias con un menor nivel económico) recabó un total de 5.257 solicitudes, 62 por piso.

Con todo, el Ayuntamiento de la capital es la administración que, con diferencia, está impulsando más vivienda protegida en este momento de crisis habitacional. El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha destacado que, desde 2023, el Consistorio ha puesto en marcha proyectos que suman más de mil pisos protegidos al año, por lo que ha señalado que «ya hemos cumplido el 85% del plan de vivienda que nos marcamos». No obstante, ha admitido que buena parte de estos proyectos dependen de que sean asumidos por promotores privados, como sucede con las más de mil VPO previstas en suelos dotaciones que van a salir a concurso. «Tenemos que buscar promotores de fuera que quieran hacer VPO», ha reconocido.