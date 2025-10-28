Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viviendas de VPO en alquiler que construye el Ayuntamiento al oeste del campus de Teatinos. Ñito Salas

¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber

El Ayuntamiento prevé abrir durante el mes de noviembre una convocatoria para recabar aspirantes al sorteo de 253 pisos al oeste de la Universidad

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 00:29

Los interesados en hacerse con una VPO de alquiler en Málaga tienen una nueva oportunidad para conseguirlo, dentro de la operación para la construcción de ... 476 pisos protegidos que lleva a cabo el Ayuntamiento en unos suelos situados al oeste del campus de Teatinos. Ese casi medio millar de viviendas se reparten en cinco promociones de las que el Instituto Municipal de la Vivienda ha adjudicado por sorteo un primer proyecto de 69 y otro de 84, cuya entrega de llaves está prevista para los primeros meses del año próximo.

