¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber

Los interesados en hacerse con una VPO de alquiler en Málaga tienen una nueva oportunidad para conseguirlo, dentro de la operación para la construcción de ... 476 pisos protegidos que lleva a cabo el Ayuntamiento en unos suelos situados al oeste del campus de Teatinos. Ese casi medio millar de viviendas se reparten en cinco promociones de las que el Instituto Municipal de la Vivienda ha adjudicado por sorteo un primer proyecto de 69 y otro de 84, cuya entrega de llaves está prevista para los primeros meses del año próximo.

Las siguientes dos promociones en ofertarse dentro de este ámbito corresponden a sendos proyectos de 113 y 140 VPO de alquiler, que hacen un total de 253 viviendas. Según ha podido conocer SUR, la previsión de los responsables del IMV es que la convocatoria para optar al sorteo de estos pisos se produzca a lo largo del mes de noviembre, por lo que las personas interesadas en poder acceder a este tipo de viviendas, con alquileres que no superarán los 550 euros al mes, tienen una nueva oportunidad para intentarlo.

A diferencia de promociones anteriores realizadas por la Sociedad Municipal de Viviendas, ya no basta con estar inscrito en el registro de demandantes de VPO para aspirar a uno de estos pisos. Ahora hay que apuntarse expresamente para solicitar la participación en el sorteo de una promoción concreta, ya que la vía de la convocatoria específica es la utilizada tanto por los promotores privados como por los públicos para afinar más con la adjudicación de las viviendas.

Por ello, los interesados tienen que estar pendientes del momento en el que el IMV abrirá esta nueva oferta, previsiblemente a lo largo del mes que viene. Los requisitos básicos para poder aspirar a estos pisos son no tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma, estar empadronado en Málaga con al menos un año de antigüedad a la fecha de la convocatoria, y tener presentada solicitud de inscripción o estar inscrito en el registro de demandantes de viviendas protegidas de Málaga.

Límites salariales

También hay que tener en cuenta los límites salariales que se exigen. Al tratarse de viviendas protegidas de alquiler de régimen general del anterior plan de vivienda, los ingresos de los aspirantes no pueden superar la cuantía de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que serían 29.400 euros al año. No obstante, en el caso de Málaga se aplica un coeficiente de ponderación que eleva ese límite hasta los 45.230 euros.

El proyecto de 113 VPO de alquiler ofrece viviendas de dos y tres dormitorios, 170 plazas de aparcamiento y 155 trasteros en dos plantas de sótano. Por su parte, el de 140 pisos consta de viviendas de tres, dos y un dormitorio, 212 plazas de aparcamiento, 202 trasteros y locales comerciales.

En cualquier caso, convertirse en adjudicatario de estas viviendas sigue siendo una lotería, por la elevada demanda ante la actual crisis del acceso a la vivienda. La convocatoria anterior para una promoción de 84 pisos municipales de alquiler en esta misma zona (con unos límites salariales más bajos, al tratarse de viviendas destinadas a familias con un menor nivel económico) recabó un total de 5.257 solicitudes, 62 por piso. El Ayuntamiento ha celebrado ese sorteo este lunes.

De las promociones que acomete la Sociedad Municipal de Viviendas al oeste de la Universidad quedaría por ofertar un último proyecto de 70 viviendas de alquiler barato, para familias con un límite de ingresos más restrictivo. El Ayuntamiento adjudicó las obras de esa promoción en abril de 2022 a la unión temporal de las empresas Ogensa (Obras Generales del Norte) y Grupo Ferson, con un presupuesto de 7,7 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años. En febrero de 2023, se aprobó una modificación del proyecto que no implicaba ampliación alguna del plazo de las obras, que deberían haber terminado el año pasado. Sin embargo, han estado varios meses paradas por desacuerdos entre el Consistorio y las empresas, que pedían más dinero.

Promoción retrasada

Finalmente, el Consistorio ha logrado reconducir esta circunstancia facilitando que la constructora Sacyr, que realiza otras obras en este mismo enclave, asuma la conclusión de este proyecto de 70 pisos, cuyo sorteo se pondrá en marcha a lo largo del año que viene. La unión de constructoras que finalmente no concluirá este proyecto es la misma que acomete a ralentí una promoción de 35 pisos protegidos en la avenida Ingeniero José María Garnica. El sorteo para colocar esas viviendas se llevó a cabo en abril de 2021, y sus adjudicatarios no saben todavía cuándo van a poder acceder a sus hogares. El Ayuntamiento ha presionado a las constructoras para que terminen lo poco que queda de los trabajos en los próximos meses.

El nuevo barrio de VPO al oeste de la Universidad se completa con un conjunto de otras 530 viviendas de alquiler que construye la sociedad de capital sueco Lagoom Living en suelos cedidos por el Ayuntamiento mediante un concurso. Este conjunto de hogares protegidos se reparte en varias promociones. De todas ellas, la más avanzada es un proyecto de 62 viviendas adosadas de alquiler, para dos y cuatro dormitorios, cuyas obras podrían finalizar en febrero o marzo. La actuación incluye 62 trasteros, 95 aparcamientos, zonas comunes, piscina y aseos.