«Le hacía falta un buen arreglo a la Alameda Principal»

María José Carrascosa no se lo cree. Hasta hace apenas unas semanas, cuando salía del salón de juegos en el que trabaja se topaba con una valla, obreros, maquinaria, polvo y todas las incomodidades propias de una obra. Hoy se asoma a la calle desde la cafetería Axarquía y esboza una sonrisa de alivio. «Hemos pasado lo nuestro, pero está precioso, le hacía falta un buen arreglo a la Alameda, ahora parece más espaciosa», afirma esta veterana hostelera que acumula 16 años de trayectoria en este emblemático eje del Centro de Málaga. Ahora, tras la transformación promovida por el Ayuntamiento, y en la que también ha colaborado la Junta de Andalucía tras los trabajos del metro, que aún siguen bajo la superficie, se muestra satisfecha como otros muchos comerciantes consultados por este periódico, una semana después de la puesta de largo a la que asistieron responsables de ambas administraciones. No obstante, aún está sin terminar el tramo entre Puerta del Mar y Larios, y el entronque con la calle San Lorenzo.

«La gente está muy contenta, ya se sientan en los bancos y no dejan de pasar», añade Eduardo Pérez, que regenta desde 1995 un quiosco a la altura de la calle Ordóñez. «Estamos que no nos lo creemos, a ver si a partir de ahora recuperamos las ventas», remarca. También en el nuevo bulevar peatonal del lateral norte de la Alameda se encuentra la peluquería Fernando, que se trasladó hace dos años desde la calle Sancha de Lara consciente del cambio que se avecinaba. Sus empleadas hicieron su particular 'fiesta' de inauguración en la tarde del miércoles de la semana pasada con corte de cinta incluido. «La gente nos da la enhorabuena, después de todo lo pasado, ya nos lo merecíamos», apunta Lourdes Mérida, quien admite que están registrando más movimiento de clientes «sobre todo extranjeros».

No obstante, no todo son parabienes en esta primera semana de vida de la nueva Alameda peatonal en sus laterales. Justo frente a la peluquería, operarios de Limasa se quejan de la piedra empleada por la Gerencia de Urbanismo para el pavimento más próximo a los ficus centenarios, que desprenden desde sus ramas unas bolitas que terminan incrustándose en el suelo. «Desde que se abrió tenemos que estar todo el día pasando la máquina barredora y la fregadora, pero el suelo es muy poroso y queda la huella de la bolita aplastada», se lamenta uno de los jefes del servicio.

En el lateral sur, donde la cafetería Alameda Martiricos ya ha colocado la primera terraza, los concesionarios de los puestos de flores aplauden la mayor afluencia de peatones que discurre junto a ellos pero se quejan de lo pequeño de los nuevos quioscos, que no están provistos de toldos exteriores, por lo que tienen que recurrir a sombrillas. Además, critican que se ven limitados por la banda rugosa para personas ciegas que discurre justo junto a la puerta de sus negocios y que no pueden ocupar. «Sin embargo, sí han puesto bancos justo junto a ella», espeta Francisco Rosa, uno de los concesionarios. El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, argumenta que esa banda no es para que caminen por ella los invidentes, sino para que puedan detectarla con sus bastones. No obstante, hay quienes no tienen problema alguno de visión y pisan sin tapujos las franjas de césped natural trazadas al pie de los árboles, donde también se han realizado unos pequeños parterres sin vallado alguno que por ahora resisten.

El edil aclara que todavía faltan elementos del mobiliario por llegar, como las papeleras, y confía en que para finales de año puedan completarse los trabajos que faltan, como la realización de un colector hacia la calle San Lorenzo. Frente a ella se ha colocado una zona de juegos infantiles en el lugar que inicialmente estaba reservado para una escultura de arte contemporáneo que no se colocará.

No son pocos los malagueños y foráneos que fotografían la nueva imagen de la Alameda, que también circula ya por inversores y firmas comerciales que los últimos días han acrecentado su interés por tomar posiciones en este eje, según confirmó el director de Savills Aguirre Newman en Málaga, José Félix Pérez Peña.