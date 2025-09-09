Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de uno de los Pozos de Perales, concretamente el 3. Migue Fernández

Expertos de la UMA controlarán la explotación del gran 'pantano' subterráneo para evitar que se deteriore

Emasa ya ha finalizado las pruebas de llenado de la tubería que conecta en tres tramos con El Atabal y espera poner en servicio los pozos en unas semanas

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:43

Es un gran acuífero aluvial en el entorno del río Guadalhorce. Se compone de decenas de pozos que en su día quedaron en desuso. Ahora, ... la Consejería de Agricultura y Emasa han recuperado y conectado con la desalobradora de El Atabal cinco de ellos en el marco del Plan de Sequía. Lo importante es que esta fuente de tranquilidad extra, que podría aportar al año cantidades similares a las que caben en embalses como el El Limonero o Casasola, no se esquilme. Y es que los acuíferos siempre se enfrentan al riesgo de sobreexplotación y de contaminación por filtraciones.

