Recreación del edificio del Tercer Hospital, a espaldas del Civil. Sur

Estas son las empresas que optan a realizar las obras del Tercer Hospital para Málaga

Sacyr, Dragados, Verosa, Sando, Obrascon, Vialterra, Ferrovial, FCC, Helipopol y Guamar están detrás de las tres ofertas presentadas al concurso del SAS

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 15:10

La Junta de Andalucía ha desvelado este lunes cuáles son las empresas que están detrás de las tres ofertas que ha recabado el Servicio Andaluz ... de Salud en el concurso para contratar las obras del Tercer Hospital para Málaga, un procedimiento mixto que incluye tanto la ejecución de este gran equipamiento sanitario como la explotación de los aparcamientos de que dispondrá. Como era de esperar, detrás de estas tres ofertas están algunas de las compañías constructoras más importantes del panorama actual, que ahora entran en competición por hacerse con el desarrollo de este proyecto, valorado en 607, 5 millones de euros.

