Estas son las empresas que optan a realizar las obras del Tercer Hospital para Málaga

La Junta de Andalucía ha desvelado este lunes cuáles son las empresas que están detrás de las tres ofertas que ha recabado el Servicio Andaluz ... de Salud en el concurso para contratar las obras del Tercer Hospital para Málaga, un procedimiento mixto que incluye tanto la ejecución de este gran equipamiento sanitario como la explotación de los aparcamientos de que dispondrá. Como era de esperar, detrás de estas tres ofertas están algunas de las compañías constructoras más importantes del panorama actual, que ahora entran en competición por hacerse con el desarrollo de este proyecto, valorado en 607, 5 millones de euros.

Detrás de una de las ofertas están las constructoras Sacyr, Dragados y Verosa, junto con la sociedad Iridium, para la explotación de los aparcamientos. Otra está formada por Sando, Obrascon Huarte Lain y Vialterra Infraestructuras. Y una tercera está compuesta por Ferrovial, FCC Construcción, Heliopol y Guamar.

La mesa de contratación del SAS ha dado su conformidad a la documentación presentada por estos grupos de empresas, si bien ha pedido algunas aclaraciones. En el caso de la oferta de Sacyr, Dragados y Verosa, ha solicitado que aclaren si, en el caso de resultar adjudicatarios, se constituirían en unión temporal de empresas o sociedad de propósito específico. Y, en el caso de la de Ferrovial, FCC, Heliopol y Guamar, la Consejería de Salud ha detectado que también están incluidas las empresas World Trade Center, FCC Concesiones, Cintra y Serranopark, por lo que ha pedido que se aclare cuál va a ser su participación concreta en el proyecto o si su aparición en la documentación aportada se debe a un error.

Con la apertura de los sobres de las ofertas recabadas, el SAS pone en marcha la contratación de las obras del Tercer Hospital, que previsiblemente tardará todavía varias semanas o meses en resolver. La naturaleza mixta del expediente, que prevé que la empresa que levante el hospital sea la que haga antes los aparcamientos y los explote, complica el proceso y provocó dudas en algunas empresas interesadas. Con este sistema, la Junta abaratará en poco menos de 80 millones de euros la factura del complejo.

Listo para el año 2032

La inauguración del hospital está prevista para 2032. La construcción del complejo requiere de tres fases, además de las obras previas que suponen la demolición y traslado del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (para lo que la Junta ya ha adjudicado la redacción del proyecto de un nuevo edificio), el traslado de un aljibe, la realización de una línea de media tensión, y la construcción de accesos y conexiones.

La primera fase, llamada cero, durará dos meses, y consistirá en la ejecución de un parking al aire libre de 650 plazas en la parcela del Civil, justo donde se levantará el Tercer Hospital. Después, se ejecutará un edificio de aparcamientos a espaldas de los bloques de la calle Blas de Lezo: siete plantas de altura y tres bajo rasante, que supondrá la creación de 839 plazas. En este parking, se destinarán 110 plazas para abonados (sanitarios y residentes). Esta fase durará 15 meses. En una tercera fase (60 meses), se construirá el edificio del hospital en sí, de cuatro niveles bajo rasante y once de altura, con un parking ubicado en las plantas menos dos y menos tres. En total, se habilitarán 928 plazas de aparcamiento, de las que se reservarán 132 para médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y personal administrativo de los tres hospitales de la zona, así como para los vecinos.

El hospital contará con 815 habitaciones individuales, 48 quirófanos, 80 camas UCI, más de 150 consultas médicas, 40 consultas de enfermería y un espacio para la docencia y la investigación. El proyecto ha superado ya, en total, más de una treintena de hitos administrativos. La Junta confía en que las obras puedan comenzar el año que viene, pero todo va a depender de la agilidad con que se sigan dando pasos para cerrar un contrato de una gran complejidad, por lo que el proceso de adjudicación que se avecina en los próximos meses podría dilatarse en el tiempo.

El Gobierno andaluz prevé financiar la mayor parte de este destacado proyecto sanitario con fondos de la Unión Europea. En concreto, las anualidades desde 2026 a 2029 se imputarán a fondos Feder, y el resto de pagos, de 2030 a 2032, serán financiados con créditos de la administración regional, por un importe de 355 millones de euros. El complejo ha sido diseñado por el equipo integrado por la unión del estudio del arquitecto madrileño Carlos Lamela con la empresa de arquitectura AIDHOS, especializada en arquitectura hospitalaria, y las compañías de ingeniería Sener y ARCS.