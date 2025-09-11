Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Obras del carril bici en la zona del polígono El Viso. Sur

Los empresarios de El Viso alertan de «colisiones y atascos» por un carril bici que realiza el Ayuntamiento de Málaga

APOMA denuncia una «planificación deficiente» de los trabajos y pide crear una mesa técnica con Movilidad, Urbanismo y Policía Local

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:16

La Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma) se ha hecho eco este jueves de las críticas de los empresarios del polígono El Viso por las ... obras del carril bici que realiza el Ayuntamiento para conectar la avenida de María Zambrano con la carretera de Intelhorce. En un comunicado, Apoma asegura que «no cuestiona utilidad del itinerario ciclista», pero reclama «información, participación y seguridad para compatibilizar la movilidad ciclista con la intensa operativa empresarial de la zona».

