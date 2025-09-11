Los empresarios de El Viso alertan de «colisiones y atascos» por un carril bici que realiza el Ayuntamiento de Málaga

La Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma) se ha hecho eco este jueves de las críticas de los empresarios del polígono El Viso por las ... obras del carril bici que realiza el Ayuntamiento para conectar la avenida de María Zambrano con la carretera de Intelhorce. En un comunicado, Apoma asegura que «no cuestiona utilidad del itinerario ciclista», pero reclama «información, participación y seguridad para compatibilizar la movilidad ciclista con la intensa operativa empresarial de la zona».

Los empresarios denuncian que el trazado propuesto agravará la situación del tráfico en la zona. Así, proponen cambios como prolongar el itinerario existente por la acera sur, entre la calle Daniel Blanxart y la rotonda de avenida Washington, aprovechando su acerado y el vial de servicio ya operativo, en lugar de implantar un nuevo paso por la acera norte, «más congestionada».

Según exponen, el itinerario propuesto atraviesa dos rotondas, a la altura de la calle Tabor y la avenida de Washington, que consideran puntos críticos de la circulación. «En Washington confluyen cuatro carriles y se registran retenciones diarias, por lo que un cruce ciclista sin replanteo podría agravar colisiones y atascos», remarcan. «A ello se suma el cruce con avenida de los Vegas, con incorporaciones semaforizadas, doble fila recurrente por déficit de aparcamiento y un estrechamiento adicional del vial de servicio al invadir el carril bici aproximadamente 30 centímetros la calzada, lo que dificultará maniobras de furgones y operaciones de carga y descarga», añaden.

Supresión de aparcamientos

En cuanto a la accesibilidad peatonal, Apoma apunta que ha detectado un cambio de trazado no previsto en proyecto a la altura de los números 234 y 240 de la avenida de Ortega y Gasset, donde el carril se está ejecutando por el acerado y la banda de aparcamiento, reduciendo el paso peatonal a un metro de anchura, «por debajo de los 1,50 metros mínimos que la propia GMU exige habitualmente», recuerdan. Además, critican que se suprimen plazas de aparcamiento en superficie.

De igual modo, los empresarios de la zona de El Viso no están de acuerdo con la tala de unos cuarenta árboles en medianas y aceras que implican estas obras, y recuerda que propuso un plan de trasplantes. Por todo ello, reclaman al Ayuntamiento que se cree una mesa técnica con Movilidad, Urbanismo y Policía Local y que se revise la actuación que está en marcha para atender sus demandas.

«No estamos en contra del carril bici; pedimos coordinar las actuaciones y corregir los puntos que comprometen la seguridad, la accesibilidad y la actividad económica del polígono», ha afirmado María Victoria García, presidenta del Polígono Industrial El Viso.