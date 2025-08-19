Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de la playa de El Dedo, en El Palo. Sur

Emasa detecta un vertido de aguas residuales al mar en la zona Este

La incidencia se ha registrado entre un colector que conecta con la estación de bombeo de Gálica y el emisario submarino situado en ese punto

Martes, 19 de agosto 2025, 17:01

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), ha detectado un vertido de aguas residuales al mar a través de ... un colector que conecta con la estación de bombeo de Gálica (distrito Este) y el emisario submarino situado en ese punto. Tras tener conocimiento de la incidencia, provocada por el atoro de un tramo del citado colector y que ya quedó resuelto de forma inmediata la mañana del lunes, se informó a la Junta de Andalucía, tal y como establece el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

