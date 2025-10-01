Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Alcalde y Laura Casquero son los padres de un niño autista de siete años. SUR

«Es discriminatorio expulsar a mi hijo autista de un campamento alegando un mal comportamiento»

Los padres de un menor de siete años denuncian que lo echaron de un centro deportivo de la capital a tres días de que terminara el programa estival y piden protocolos inclusivos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:01

Laura Casquero y David Alcalde tienen dos hijos, de siete y tres años. El mayor está diagnosticado con autismo de grado uno y Trastorno por ... déficit de atención con hiperactividad (TDAH). El pequeño llevaba, con este pasado verano, cuatro años seguidos acudiendo a un campamento estival que una cadena de gimnasios organiza en uno de sus centros de la capital malagueña. Sin embargo, cuando apenas quedaban tres jornadas de clases, en los primeros días de septiembre, el pequeño fue expulsado «por mal comportamiento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  3. 3

    Érase una vez Teba hace 5.000 años
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5

    La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar
  6. 6 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  7. 7 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  8. 8

    El Unicaja no tiene televisión en abierto que emita sus partidos de la Basketball Champions League
  9. 9 Cuatro ancianos fallecidos por un brote de Covid en una residencia del municipio sevillano de La Algaba
  10. 10 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Es discriminatorio expulsar a mi hijo autista de un campamento alegando un mal comportamiento»

«Es discriminatorio expulsar a mi hijo autista de un campamento alegando un mal comportamiento»