Ana Lluch: «La era de tratar el cáncer de igual forma para todos ha finalizado» 04:21 Pedro Luis Gómez, Rafael Muñoz, Ana Lluch, Emilio Alba y José Luis Romero. / ÑITO SALAS / PEDRO J. QUERO La oncóloga Ana Lluch defiende el beneficio de los tratamientos personalizados en el ciclo 'Ciencia y salud', organizado por la Fundación Unicaja y SUR ÁNGEL ESCALERA Málaga Sábado, 20 octubre 2018, 00:03

Cada cáncer de mama es diferente. Por eso, hay que combatirlo de forma personalizada y en función de qué tratamiento es el más indicado para cada paciente, según dijo ayer la jefa del servicio de hematología y oncología médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, Ana Lluch. «La era de tratar el cáncer de igual forma para todos ha finalizado», aseguró esta experta en oncología en la conferencia que pronunció en el ciclo 'Ciencia y salud', que organizan la Fundación Unicaja y SUR. Bajo el título de 'Medicina de precisión y cáncer de mama', la doctor Lluch explicó que antes se distinguía a los tumores de mama en estadios y en función de su tamaño y se trataban por igual. En cambio, en la actualidad, gracias a los avances del diagnóstico molecular, se diferencian los distintos subtipos de tumores y cada uno es combatido de forma diferente y, a través de las plataformas genómicas, se sabe si las pacientes necesitarán quimioterapia o no. La conferenciante hizo hincapié en que el reto de la oncología es individualizar el tratamiento para cada persona y para cada tumor.

Ana Lluch indicó que conocer la biología molecular de las células tumorales ha supuesto en los últimos años un avance muy importante, porque de ese modo se puede actuar en las alteraciones de las células cancerígenas para intentar controlar la mutación que se ha producido. Esta experta en oncología subrayó que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, sino muchas. En ese sentido, dijo que conocer el perfil molecular del tumor es clave a la hora de decidir cuál es el mejor tratamiento a través de terapias específicas y personalizadas. «Hemos conseguido clasificar el cáncer de mama según la biología de las células malignas y no según el tamaño», señaló la jefa del servicio de hematología y oncología médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Añadió que ya se conoce a qué pacientes les va ir bien la quimioterapia tras la operación y a cuáles no les va a hacer ningún efecto. Asimismo, se sabe qué enfermas solo necesitarán terapia hormonal y no quimioterapia. En eso juegan un papel predominante los test genéticos, que evitan darle un tratamiento agresivo a mujeres que no lo necesitan o a las que no les servirá de nada. «Conocer la biología de una célula tumoral es importante para corregir la alteración en vez de dar quimioterapia y matar tanto las células malas como las buenas», significó. La doctora Lluch agregó que los tratamientos biológicos permiten abandonar la quimioterapia por fármacos específicos, en algunos casos orales, y con muchos menos efectos secundarios.

En el comienzo de su conferencia habló de que se ignora por qué ha aumentado la incidencia del cáncer de mama, ya que no hay una sola causa que lo provoca, sino muchas. En el lado positivo está que en los últimos años ha descendido mucho la mortalidad. En estos momentos, la curación alcanza al 85 por ciento de las pacientes frente al 60-65 por ciento de hace 20 años.

Ana Lluch fue presentada por el director de la unidad intercentros de los hospitales públicos de Málaga, Emilio Alba, que dijo de ella que es la oncóloga que trabaja en España que más ha aportado al conocimiento del cáncer de mama de la historia. «Sus pacientes la adoran. Es una persona excepcional», manifestó el doctor Alba. Por su parte, el director de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz, destacó el prestigio nacional e internacional de Ana Lluch. El acto fue moderado por el director de Publicaciones de SUR, Pedro Luis Gómez, quien recordó que la conferencia se pronunciaba en el Día Mundial del Cáncer de Mama.