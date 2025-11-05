Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras de derribo de los edificios de la calle Lagunillas. Pedro J. Quero

Los derribos avanzan en Lagunillas para dar paso a un proyecto de 109 VPO en Málaga

La promotora Lagoom Living prevé iniciar en diciembre los sondeos arqueológicos para esta operación de viviendas de alquiler asequible

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:30

Comenta

Las máquinas excavadoras trabajan a diario en la zona de los edificios desocupados entre las calles Lagunillas y Victoria para derribarlos y dar paso a ... un proyecto de viviendas de protección oficial que ha estado sumido hasta ahora en la maraña burocrática. Hace ya dos años que el Gobierno andaluz cedió por concurso este espacio a la promotora de capital sueco Lagoom Living para que realizara esta operación, que va a ser heredera de la que se diseñó en este mismo enclave dentro del fallido plan de las 'tecnocasas'. Sin embargo, no fue hasta el pasado día 10 de octubre cuando se iniciaron los primeros trabajos de demolición, ahora ya mucho más visibles en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  6. 6 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  7. 7

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  8. 8 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  9. 9

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  10. 10 Retenciones en Málaga por el vuelco de un camión en Chilches y otro alcance en la A-357 en la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los derribos avanzan en Lagunillas para dar paso a un proyecto de 109 VPO en Málaga

Los derribos avanzan en Lagunillas para dar paso a un proyecto de 109 VPO en Málaga