Los derribos avanzan en Lagunillas para dar paso a un proyecto de 109 VPO en Málaga

Las máquinas excavadoras trabajan a diario en la zona de los edificios desocupados entre las calles Lagunillas y Victoria para derribarlos y dar paso a ... un proyecto de viviendas de protección oficial que ha estado sumido hasta ahora en la maraña burocrática. Hace ya dos años que el Gobierno andaluz cedió por concurso este espacio a la promotora de capital sueco Lagoom Living para que realizara esta operación, que va a ser heredera de la que se diseñó en este mismo enclave dentro del fallido plan de las 'tecnocasas'. Sin embargo, no fue hasta el pasado día 10 de octubre cuando se iniciaron los primeros trabajos de demolición, ahora ya mucho más visibles en la zona.

Lagoom Living va a invertir aquí unos 21 millones de euros en un proyecto de 109 viviendas protegidas de alquiler, con rentas mensuales de unos 550 euros en el caso de un piso de tres dormitorios. Cada apartamento tendrá una plaza de garaje vinculada y un trastero.

A buen seguro, serán miles las personas que aspirarán a la convocatoria para la adjudicación de estos pisos por sorteo. No obstante, primero tienen que producirse varios hitos. En primer lugar, que se completen los trabajos de demolición que están en marcha y a los que restan unas tres semanas, aproximadamente.

En segundo lugar, despejada la zona, Lagoom Living tiene previsto acometer una nueva campaña de sondeos arqueológicos en este enclave para recabar de la delegación de la Consejería de Cultura los permisos necesarios para las obras de las viviendas. La intención de la promotora es poder realizar tres sótanos de aparcamientos. No obstante, ello va a depender de los resultados de esas prospecciones.

Ampliar Recreación de una de las plazas interiores del proyecto de VPO de Lagunillas. Sur

Con todo, desde la empresa confían que el tercer hito de este proyecto, el inicio de las obras de construcción de los aparcamientos y las viviendas, pueda producirse para el mes de junio del año que viene, de forma que las casas puedan estar terminadas para diciembre de 2027.

Como sucede en otras promociones de VPO, Lagoom Living abrirá una convocatoria específica (previsiblemente a lo largo de 2027) para que los interesados en las viviendas puedan participar en el sorteo que se llevará a cabo para su adjudicación. La mayoría de estos pisos, el 70%, será de dos dormitorios. Eso sí, los aspirantes deberán estar inscritos en el registro de demandantes de VPO que gestiona el Ayuntamiento y no superar unos determinados límites salariales.

El proyecto se compone de siete edificios de entre dos y tres alturas, con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, 104 plazas de garaje y una superficie construida de 8.726 metros cuadrados (8.262 residenciales y 463 destinados a usos comerciales). Además, la actuación prevé zonas verdes, áreas de juego infantil y espacios de trabajo compartido.

