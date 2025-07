Dani Pérez calienta motores para el «pleno de la vergüenza y del engaño a Málaga»

Llegó como una tormenta de verano. Un sábado inesperado de julio. Una noticia que rompía las ilusiones de muchos malaguistas y malagueños: la renuncia de ... la ciudad a ser sede del Mundial 2030 y a que el proyecto de La Rosaleda, tal y como se presentó, no sea el que puede salir adelante ni se haga con agilidad. Lo del Mundial no tiene vuelta de hoja, de lo último, dónde estará el estadio de fútbol del Málaga, si es que se acomete habida cuenta de que ya no hay premura, sólo hay conjeturas.

Se ve que Málaga, adorada en todo el mundo por ser una ciudad encanto, no termina nunca de cerrar «el círculo virtuoso» -frase que suele usar el alcalde Paco de la Torre- para que sea posible destacar en los eventos internacionales o ser sede de organizaciones globales o regionales o elegida como capital cultural, la Expo 2027 o la europea de la Juventud. Al alcalde de Málaga se le atragantan los fastos internacionales, esa es la verdad, y el último gran palo que se recuerda fue cuando los concejales del Ayuntamiento de Málaga volvieron con la cabeza gacha tras haber vivido cómo la ciudad se quedaba en un segundo puesto detrás de Belgrado, la capital de Serbia y no sería sede de la Expo 2027. Era la enésima derrota en estos envites internacionales. También fue en verano. Junio de 2023.

El rechazo al Mundial no ha sido estrictamente una derrota, más bien unas capitulaciones antes de tiempo. Sin poder demostrar que Málaga estaba preparada para este desafío se ha bajado del barco. El orgullo de la patria chica está latente en muchos sectores de la ciudad, pero sobre todo dentro del Ayuntamiento, donde incluso los populares se lamentan entre bambalinas de la oportunidad perdida.

Dani Pérez recordaba: «Como me decían el otro día en la Virgen del Carmen de Huelin, 'Emosido' engañados»

Precisamente, el portavoz socialista, Dani Pérez, que siempre ha sido extremadamente crítico con el dirigente del Partido Popular Elías Bendodo, en esta ocasión se sumaba a su parecer sin ambages, «a cuando ha dicho que a Málaga le ha faltado ambición». Concretamente Bendodo decía lo siguiente: «Lo que ha llevado a Málaga a liderar a muchas ciudades de España es la ambición permanente y el no conformismo. Por tanto, Málaga tiene que seguir pensando que no hemos llegado a ningún sitio, que tenemos que seguir creciendo de una forma ordenada y seguir siendo un referente. Eso supone seguir teniendo ambición, no la podemos perder», destacó.

No hay que leer entre líneas para observar el tirón de orejas al alcalde de Málaga del que fuera presidente de la Diputación y presidente del PP en la provincia, una crítica que también se puede hacer extensible a la Junta y a la Diputación, como explicaba el portavoz socialista, indicando que la foto del alcalde el pasado sábado con dos representantes de la Diputación y la Junta que son «dos perfectos desconocidos, aunque tengan cargos en ambas instituciones demuestra lo mucho que les ha importado que Málaga dé marcha atrás en una carrera por el Mundial 2030. El alcalde va de pifia en pifia en cuestiones internacionales y en el pleno queremos hablar del mayor engaño y el mayor ridículo de Paco de la Torre, y si sólo hubiese sido de él, anda, pero ha sido un ridículo mundial», que explicaba Dani Pérez, añadiendo que espera que el regidor dé la cara en el pleno extraordinario de este jueves. «Es obvio que el concejal de Deportes, Borja Vivas, no intervenga porque todos sabemos que ha sido el convidado de piedra. Paco de la Torre está más obligado que nunca a darle explicaciones a la Corporación. Nos quedamos sin ser sede del Mundial y sin estadio remodelado de La Rosaleda; esta vez no se pude esconder», indicaba Pérez, que ha visto que lo «más zafio de todo es que se ha intentado culpabilizar a la afición con la falta de aforo en el estado de atletismo para no sacar el proyecto adelante; a estas alturas de la película no cuela. Que digan la verdad, que se han dedicado a procrastinar y por eso no les ha dado tiempo a cumplir con los plazos», puntualizaba. En definitiva, como me decían el otro día en la Virgen del Carmen de Huelin: «'Emosido' engañados».

Toni Morillas, en un reel en redes sociales.

Contesta a Teresa Porras. Morillas: «No le vamos a tolerar que nos amenace»

La concejala de Limasam, Teresa Porras, que el martes estuvo de excursión/experimento con ediles de la oposición en la Cruz de Humilladero para ver si las calles están sucias, sigue levantando pasiones, y en este caso no precisamente buenas. Antes de ir al paseo, al que fue en exclusiva SUR, afirmó que iba a denunciar a IU por hacer vídeos falsos y se quejaba de que en una protesta de limpieza en Miraflores de los Ángeles hubiese miembros de este partido.

Señora Porras, sea valiente. Le reto a ir a los tribunales y demostrar que Málaga no está sucia.



No le vamos a tolerar que amenace ni a los vecinos de @malaga ni a @IUMalaga.



Dedíquese a cumplir con sus obligaciones, por las que le pagamos un sueldo público#PorrasYoNoMiento pic.twitter.com/scteJIsdwT — Toni Morillas (@antoniamorillas) July 22, 2025

Este martes, la viceportavoz de Con Málaga y coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, le contestaba en redes sociales: «Señora Porras, sea valiente. Le reto a ir a los tribunales y demostrar que Málaga no está sucia. No le vamos a tolerar que amenace ni a los vecinos de Málaga ni a IU. Dedíquese a cumplir con sus obligaciones por las que le pagamos un sueldo público». En el post incluye #PorrasYoNoMiento, la campaña que hay en redes sociales con un buen número de fotos de calles sucias y con basuras.