El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga

«I (corazón) Málaga» (Me encanta Málaga). Este es el mensaje que pudieron leer anoche las personas que acudieron a pasear y a tomar el ... fresco a los paseos marítimos de la capital, y que muchos captaron con sus móviles. Estaba escrito con luces y en letras enormes en el costado del 'Brilliant Lady', el crucero de Virgin que ha permanecido fondeado y en fase de pruebas en la Bahía de Málaga desde octubre del año pasado.

Ampliar El crucero, ayer poco después de regresar a Málaga. Salvador Salas

El mensaje se puede interpretar como su despedida, ya que el barco tiene previsto marcharse a finales de mes a Estados Unidos, para su inauguración y el inicio de las rutas comerciales en el Caribe, según los planes de la compañía.

Aunque, de momento, se dejará ver en Málaga unos días más. El crucero volvió ayer a mediodía a posicionarse en aguas de la Bahía de Málaga. Lo hizo tras pasar un mes e el astillero Fincatieri de Palermo (Italia), para hacerle una serie de ajustes antes de su puesta en servicio comercial. Todavía tiene previsto hacer una breve escala técnica en el muelle de Levante del puerto la próxima semana. Y desde allí comenzará su navegación por el Atlántico, con una escapa en Gibraltar para repostar, según los planes indicados por Virgin.

Durante casi un año, la naviera ha elegido por primera vez las aguas de Málaga y su puerto para hacer las pruebas de puesta en marcha de los sistemas a bordo, razón por la que se le ha visto fondeado en la Bahía durante largos periodos, en los que también ha hecho varias entradas y salidas a la dársena, y viajes cortos para repostar y para hacer ajustes de navegación.

A partir de mediados de mes, el 'Brilliant Lady' se marchará a Nueva York para su inauguración oficial, y el 5 de septiembre hará su primer circuito en el Caribe, entre esta ciudad y Bermudas. El crucero, de 278 metros de eslora y 17 cubiertas, está considerado dentro de la categoría premium y puede alojar a un máximo de 2.860 pasajeros en 1.408 cabinas. Sólo admite adultos.