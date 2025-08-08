Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El crucero 'Brilliant Lady', con el mensaje dedicado a Málaga. Sur

El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga

El barco pasa sus últimos días frente a las costas de la capital, antes de marcharse a final de mes a Estados Unidos para su inauguración

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:13

«I (corazón) Málaga» (Me encanta Málaga). Este es el mensaje que pudieron leer anoche las personas que acudieron a pasear y a tomar el ... fresco a los paseos marítimos de la capital, y que muchos captaron con sus móviles. Estaba escrito con luces y en letras enormes en el costado del 'Brilliant Lady', el crucero de Virgin que ha permanecido fondeado y en fase de pruebas en la Bahía de Málaga desde octubre del año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  5. 5 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  6. 6 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  7. 7 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  8. 8

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  9. 9 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  10. 10

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga

El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga