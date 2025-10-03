Estos son los cortes y desvío de tráfico previstos para este fin de semana

Varias procesiones y una carrera urbana provocarán afectaciones a la movilidad durante este fin de semana. Concretamente las zonas que se verán afectadas son las ... siguientes, según informa el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad.

Viernes 3 de octubre

- Procesión Reina de Los Ángeles, a partir de las 18.30 horas, con el siguiente recorrido: Asilo de Los Ángeles, Pedro Gómez Sancho, Máximo Gorky, Bursoto, Nuestra Señora de los Clarines, Miraclaveles, Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, avenida Miraflores de los Ángeles, Juan Antonio Tercero, avenida Nuestra Señora de los Clarines, Segismundo Moret, Arturo Reyes, Matachel, Iglesia del Pilar, Julián Argos, José Canalejas, plaza Eduardo Dato, Cristino Martos, avenida Arroyo de los Ángeles, Tristán de Silva, Pepe Santiago, Yermo, Juan García Hortelano, Máximo Gorky, Pedro Gómez Sancho y Asilo de los Ángeles.

- Traslado Jesús de la Soledad, a partir de las 21.00 horas, con el siguiente recorrido: plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara, plaza Maestro Artola, Ejido, Padre Mondéjar y Diego de Siloé.

Sábado 4 de octubre

- Procesión extraordinaria Jesús de la Soledad, a partir de las 18.00 horas, con el siguiente recorrido: Diego de Siloé, Garcilaso de la Vega, Cruz Verde, Refino, Carrión, Hermosilla, San Millán, plaza Maestro Artola, Miguel Bueno Lara, Alameda de Capuchinos, Alameda del Patrocinio, plaza del Patrocinio, Antonio Linares Pezzi, Rojas, Moya, Montserrat, Rodríguez, Vasco de Gama, Hernán Cortés, Peinado, Daoiz, López Domínguez, Alderete, Tizo, Capuchinos, plaza de Capuchinos y Eduardo Domínguez Ávila.

Domingo 5 de octubre

- Carrera urbana El Torcal – La Paz, desde las 10.00 horas, con el siguiente recorrido: avenida Manuel Torres sentido sur, José Palanca, Niño de Gloria, Cayetano de Cabra, Gaucín, cruce de avenida Velázquez, Frigiliana, avenida Sor Teresa Prat, La Hoz, Ayala, avenida Ingeniero José María Garnica, vial de servicio Paseo Antonio Machado en sentido suroeste, Pacífico, avenida Moliere, Camino de la Térmica sentido suroeste, avenida Imperio Argentina, Unión Mercantil, avenida Moliere sentido noroeste, Camino del Pato, Realenga de San Luis, Júcar, vial de servicio sur de avenida Velázquez y Beethoven.

- Traslado Cofradía del Sagrado Descendimiento, a partir de las 20.30 horas, con el siguiente recorrido: Cervantes, Arenal, Fernando Camino, Maestranza, Cervantes, paseo de Reding (vial del parking), plaza Torrijos (vial Hospital Noble), Maestranza y Manuel Martín Estevez.