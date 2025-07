La construcción de viviendas en Málaga crece levemente en la primera mitad del año

En un momento en el que los empresarios del sector de la construcción y las administraciones públicas admiten la necesidad de que se construyan más ... viviendas para dar respuesta a la ingente demanda de pisos en la provincia de Málaga, lo que contribuiría a rebajar la escalada de precios, las estadísticas del Colegio Oficial de Arquitectos arrojan un ligero incremento de la construcción residencial en la primera mitad del año. Este jueves se han dado a conocer los datos de las viviendas visadas en el segundo trimestre de este año, un total de 2.482 para la provincia que resulta una cifra muy similar a las 2.337 del primer trimestre.

En total, en la primera mitad de este ejercicio, se han alcanzando las 4.819 viviendas visadas, una cantidad que supone un 12% de incremento respecto a las 4.301 del primer semestre de 2024. En el caso de Málaga capital, en lo que va de año se han proyectado un total de 926 viviendas, que supone una cifra inferior a las 1.335 que el Colegio de Arquitectos visó para la ciudad en la primera mitad del año pasado.

No obstante, en esa cantidad estaban incluidas 530 VPO proyectadas desde hace años en unos suelos al oeste del campus de Teatinos, que están siendo construidas por la promotora Lagoom Living en unas parcelas cedidas por el Ayuntamiento. Si se restan esas 530 VPO, se obtiene una cifra de 805 viviendas visadas para la capital de enero a junio de 2024, por lo que las 926 de este año suponen un 15% más que esa cifra.

A nivel provincial, en el segundo trimestre de este año se lleva la palma en cuanto a la producción de nuevas viviendas el municipio de Mijas, con un total de 450, seguido de Estepona con 355, y Fuengirola, con 188. La Costa del Sol sigue concentrando los principales niveles de construcción residencial, frente a localidades del interior en las que esta actividad resulta prácticamente testimonial. Así, para Antequera se han visado solo nueve viviendas en los últimos tres meses, y solo 13 para Ronda.

La VPO reaparece tras un año desaparecida

Para el municipio de Marbella, se han visado 114 viviendas en el segundo trimestre del año de las que 84 son de protección oficial, una tipología que vuelve a aparecer en las estadísticas de nuevos proyectos del Colegio de Arquitectos tras un año prácticamente desaparecidas, lo que podría ser un efecto de las medidas impulsadas en los últimos meses por la Junta y algunos ayuntamientos para favorecer la construcción de VPO. A esas 84 en Marbella se suman otros 31 pisos protegidos en Rincón de la Victoria y 28 en el municipio de Algarrobo. Para Vélez-Málaga, se han registrado 102 visados, pero ninguna VPO.

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, ha señalado que la concentración de la población en los grandes municipios de la provincia es parte del desequilibrio entre oferta y demanda de la vivienda, «provocando además problemas de movilidad que inciden negativamente en la calidad de vida de las personas», ha apuntado. «La planificación urbanística, obsoleta en toda la provincia, no responde a los cambios necesarios para dar soluciones a las necesidades actuales. Sin planeamiento no hay suelo, sin suelo no hay vivienda», ha afirmado la decana, quien ha incidido en que «deben producirse modificaciones que reviertan la tendencia actual, e implantar mejoras derivadas de análisis y diagnósticos que reflejen las causas reales y garanticen la igualdad de oportunidades entre las personas».

Gómez de Lara ha indicado que es responsabilidad de la administración pública gestionar los procedimientos en el ámbito de la vivienda y la ordenación del territorio. «Hay que planificar anticipadamente a medio y largo plazo para construir las viviendas que se necesitan, así como favorecer la regeneración de los barrios, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos», ha comentado.