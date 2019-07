El consejero de Salud asegura que el nuevo hospital de Málaga es un proyecto «preferente» para la Junta

La Consejería de Salud estudia que la construcción del nuevo hospital del SAS en Málaga capital (previsto en los aparcamientos del Civil) se lleve a cabo con la colaboración de la iniciativa privada. Así lo dijo este lunes el titular de la cartera de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en un encuentro-coloquio organizado por SUR y el Centro Hospitalario Integral Privado (CHIP). Aguirre, que aseguró que hacer ese hospital es un proyecto preferente para la Junta, indicó que se están estudiando varias opciones para levantar el edificio y que se busca un modelo de financiación que no comprometa mucho la deuda.

El consejero señaló que Salud quiere que el hospital esté en condiciones de ser inaugurado antes del final de la siguiente legislatura (unos siete años largos siempre y cuando que se agoten los plazos tanto de este mandato como del próximo). A ese respecto, Aguirre dejó claro que, aunque se reciba colaboración privada en la construcción del edificio, la gestión del hospital siempre será pública en su totalidad y de ella se encargará la Consejería de Salud.

«Estamos barajando varios modelos y no descartamos ninguno hasta que dispongamos de los informes que nos digan que el centro hospitalario se puede hacer en los terrenos del Civil», significó Aguirre. Para ello, se han encargado catas arqueológicas del terreno, se elabora un plan de movilidad para saber distintos aspectos relacionados con el tráfico en esa zona y se ha pedido una serie de datos a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

Jesús Aguirre precisó que la ayuda del sector privado agilizaría la construcción y añadió que la velocidad de crucero se enlentece cuando el modelo de financiación es público en su totalidad. «Con la iniciativa privada la puesta en servicio es más rápida», manifestó el consejero. Antes de que termine el año, Salud espera disponer de todos los informes que le permitan tomar una decisión definitiva sobre la ubicación del hospital. El siguiente paso será habilitar partidas específicas para la realización del edificio hospitalario, empezando por el dinero necesario para la licitación del proyecto.

En cuanto a la construcción de un CHARE en la zona este de la capital –como piden los vecinos–, el consejero considera que es preferible hacer un CARE (centro de especialidades) y acometer la ampliación y mejora del centro de salud de El Palo, que tiene 30 años de antigüedad y se ha quedado pequeño. «Yo estoy hablando de realidades y, con el gran hospital que Málaga va a tener, creo que un CARE es mejor que un CHARE en El Palo», afirmó Jesús Aguirre. No obstante, subrayó que serán los técnicos de la Delegación Provincial de Salud los que valorarán y dirán qué es lo que debe llevarse a cabo en la zona este.

Sobre el hospital de Estepona, cuya construcción ha pagado el Ayuntamiento, Aguirre recordó que el edificio no puede abrirse hasta que el SAS lo recepcione, algo que no hará en tanto que la constructora contratada por el Consistorio de Estepona no subsane unas anomalías existentes, una actuación imprescindible para proceder a la recepción del edificio. El consejero dijo que se han destinado 4,1 millones de euros para infraestructuras de ese centro hospitalario, que se unen a los ocho millones destinados anteriormente, con lo que el montante total asciende 12 millones de euros.

Aguirre también habló de las obras de ampliación del Hospital de la Costa del Sol de Marbella, paralizadas desde hace 10 años. Y recordó que Salud ha desbloqueado la situación con el pago de 12 millones de euros a la concesionaria, lo que dará luz verde al Gobierno andaluz para retomar los trabajos de ampliación una vez que se efectúe un plan de obras que tenga en cuenta las necesidades actuales.

Jesús Aguirre fue presentado por el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, que dijo que Aguirre es el consejero de más valor del Gobierno andaluz, ya que en su mano está lo más valioso: la sanidad. «Lo que digo no es una alabanza inapropiada o una improvisación gratuita, sino algo cierto», afirmó Bendodo. El consejero de Presidencia hizo hincapié en las más de 300 medidas impulsadas por el Gobierno de la Junta en los seis meses que lleva funcionando. «Andalucía está mejorando en la recuperación de los indicadores económicos», aseguró Bendodo.

Previamente, intervino el gerente y propietario de CHIP, Jesús Burgos, hospital que está inmerso en su décimo aniversario y que «es el único de Málaga propiedad de andaluces». Burgos destacó la apuesta decidida de su hospital por la calidad asistencial. «Entre todos superaremos los retos de la sanidad», indicó Burgos, que puso en valor el trabajo que llevan a cabo los profesionales de CHIP.