La Casona del Parque Las concejalas de la oposición denuncian el cuarto de baño deficiente de las bomberas Las concejalas de la oposición, PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente, con la bombera Vanessa Cabra. / P. R. Q. PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente visitan las instalaciones de Martiricios y critican que el servicio femenino no tenga plato de ducha ni enchufe PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 1 abril 2019, 16:51

Lo cuenta sin pudor. Cuando les enseñaron los planos para rehabilitar las instalaciones del Real Cuerpo de Bomberos, en Martiricos, el cuarto de baño femenino no estaba contemplado. Así, obviaban que hay tres mujeres dentro del cuerpo, Vanessa Cabra, que es la que cuenta cómo son sus instalaciones, una bombera más y una enfermera. Este mediodía las concejalas de la oposición del PSOE, Rosa del Mar Rodríguez, Lorena Doña y Begoña Medina; de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo y Rosa Galindo; y de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, giraban visita a las instalaciones para constatar con sus ojos que la foto que les había llegado a sus WhatsApps era tal cual.

El cuarto de baño, que dicho de paso es un cuchitril, se acabó proyectando en un pequeño espacio que le quitaron a las instalaciones de los bomberos de género masculino, pero cuando se terminó se olvidaron de dos detalles importantes: primero, el plato de ducha es inexistente, así que cuando se bañan (sus servicios de guardia son de 24 horas, y cuando intervienen en incendios es prioritario, el agua se derrama por todo el pasillo hasta los cuartos que tienen los bomberos, resbala y resulta peligroso). Segundo, como se llena todo el suelo de agua y no hay ni una taquilla ni zona donde colgar sus cosas, no pueden cambiarse dentro porque se mojarían en la operación. Y para rematar, no hay ningún punto de luz para poder enchufar el secador y secarse el pelo, y parece más que obvio que una mayoría de mujeres lo tiene largo.

El aseo, como explica Vanessa Cabra, es la única que no comparten con los hombres, ya que los cuartos para dormir por la noche cuando están de guardia son de uso común. «Y no hay problemas; pero se trata de tener un lugar decente donde cambiarnos. El que ha hecho el baño no ha pensado en que lo pueda usar una persona con facilidad», sostiene mientras las concejalas de la oposición subrayan su discurso. Para la edil de IU-Málaga para la Gente Remedios Ramos es un «lugar indigno en el que asearse» y abunda, como auxiliar de Enfermería que es, que« la higiene íntima es esencial en caso de tener la regla». Para la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, «no sólo no se protege la seguridad de los bomberos sino que además, tampoco se respeta la igualdad». La concejal socialista Rosa del Mar Rodríguez, «resulta lamentable que en el proyecto original se hayan olvidado de las mujeres, y ahora son sólo dos, pero en futuras promociones podría haber más».

La bombera Vanessa Cabra, en el cuarto de baño de las mujeres, donde no hay plato de ducha ni enchufe. / P. R. Q.

A Vanessa Cabra hoy le toca cocinar para todos lentejas, porque borda los potajes, pero las fideuas y los arroces los hace Javi, y la barbacoa, Antonio. Lo que viene siendo repartirse las tareas. Justamente, y ya que esta mañana han visto el despliegue de los medios, denuncian que en el patio de entrenamiento, que es bien amplio, sólo hay dos puntos de agua para recargar los camiones; que en una zona donde están usando todo el tiempo las mangueras han puesto los puntos de electricidad muy cerca del suelo lo que es peligroso; o que la distancia entre los balcones para entrenar no es la adecuada porque se han saltado una planta; o que la puertecita de seguridad por la que se entra a la barra por la que bajan a la primera planta, hay que moverla casi con grúa; entre otra serie de «deficiencias» de una obra, en la que consideran que deberían haberles pedido consejo para mejorar las instalaciones. «Se olvidan que nosotros trabajamos aquí, y que sabemos cuáles son las necesidades; pero así seguimos, no nos tienen en cuenta para nada», subraya uno de ellos. En el paseo, las pegatinas 'Bomberos en lucha' son parte del decorado. Y abajo, un cartel amplio cuelga del lucernario: «No vuelvas Viernes de Dolores». ¿Para quién es ese mensaje? Risas cómplices.

Por último, el edil de Seguridad Mario Cortés, indicó ayer a este periódico que se lamentaba de que no se hubiese terminado adecuadamente el baño femenino y aseguraba que esta semana pondrían el enchufe y el plato de ducha. Parece que la crítica ha surtido efecto. Estaremos atentos.