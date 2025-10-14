Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspecto de la fachada del edificio del número 9 de la calle Dos Aceras. Marilú Báez

Cinco VPO en una casona barroca del Centro de Málaga: este es el proyecto para sacarla del abandono

La Junta recibe en una subasta la propuesta de una empresa local para reformar el edificio y destinarlo a viviendas protegidas en régimen de alquiler

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 13:39

Comenta

Uno de los edificios barrocos del Centro de Málaga que lleva años sumido en el abandono es la casona del número 9 de la calle ... Dos Aceras. Sin embargo, este inmueble encara un nuevo destino tras ser objeto de la última subasta de inmuebles que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía para deshacerse de edificios y solares de su propiedad y dejarlos en manos de promotores privados para que realicen en ellos viviendas de protección oficial. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha celebrado este martes en Sevilla la apertura de ofertas del último de estos concursos con el resultado de que una empresa ha presentado su oferta para adquirir esta casona, en la que podrían habilitarse un total de cinco viviendas de protección oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  4. 4 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  5. 5 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  6. 6 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  9. 9 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cinco VPO en una casona barroca del Centro de Málaga: este es el proyecto para sacarla del abandono

Cinco VPO en una casona barroca del Centro de Málaga: este es el proyecto para sacarla del abandono