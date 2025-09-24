El Centro Histórico suspende en los exámenes de septiembre

Volvemos a pasear por el centro y los problemas florecen. Lo que hace poco tiempo fue el corazón vibrante y cuidado de la ciudad, hoy ... muestra señales claras de decadencia. Vecinos del centro han alzado la voz ante lo que consideran una situación insostenible, marcada por la suciedad, el abandono institucional y la falta de mantenimiento urbano.

Una de las zonas más afectadas es la plaza del Teatro, donde, según denuncias vecinales, la acumulación de basura y la presencia continua de personas sin hogar generan un entorno insalubre. «La plaza está todos los días fatal», afirma José Luis, residente de la zona. «Las personas sin techo que duermen allí y en la puerta del supermercado sacan basura a cualquier hora. Esta foto es de hoy mismo, y se supone que el servicio de limpieza ya tendría que haber pasado. Lo grave es que tienen su sede justo al lado, en el parking de Tejón y Rodríguez» explica Cristina, lectora habitual y vecina.

Pablo G., que vive a pocos metros, asegura que cada mañana se enfrenta a olores insoportables. «Para ir a trabajar, es siempre la misma historia: olores a pipí entre los contenedores, tanto de los mendigos como de los borrachos del centro», denuncia.

A esto se suma el estado de abandono del aparcamiento de La Merced, donde el mobiliario urbano —bancos, papeleras y señalética— está visiblemente dañado o inservible. La falta de reparación y mantenimiento contribuye al deterioro general del entorno, afectando tanto a vecinos como a visitantes. El centro suspende en septiembre.