La campana histórica de los Baños del Carmen de Málaga regresa a su lugar original

La campana de los Baños del Carmen ya ha regresado a su emplazamiento original. O, al menos, a uno de los dos que tuvo a ... lo largo de sus más de 100 años de historia: sobre la portada histórica de acceso al balneario desde la avenida del Pintor Joaquín Sorolla. Esta puerta también se ha rehabilitado recientemente, por lo que la campana y la veleta que la acompaña son justo la coronación de esta iniciativa.

En realidad, los emplazamientos dentro de este recinto han sido dos. El primer sitio que se documentó no es precisamente donde ha acabado. Las fotografías realizadas por Mateu SA en los años 20 (que se conservan en la Biblioteca Virtual de la Provincia), muestran la campana colgada entre las columnas del lado derecho de la pérgola de la entrada, «pudiendo usarse como campana inaugural de la temporada de baños de mar». Así se recoge en el documento de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta, que sirvió para establecer la catalogación como «bien mueble» dentro de la protección como BIC que se ha tramita para el edificio en su conjunto.

Ampliar Imagen de la campana en el mismo sitio en los años 50. SUR

Sin embargo, posteriormente se documenta un segundo emplazamiento, en una fotografía de los años 50 que fue localizada por el historiador, profesor de la Universidad de Málaga (UMA) y colaborador de SUR, Víctor Heredia, en la que aparece situada encima de la cubierta del pórtico de entrada, donde formaba parte de una veleta.

Entonces, el avisador se podía accionar desde abajo mediante una cuerda o cadena. Aunque no hay registros documentales más allá de la memoria de algunos usuarios mayores, la idea es que su uso pudiese tener alguna relación con las frecuencias de paso del tranvía, que estaba vinculado al Parque Balneario mediante la venta de billetes combinados de viaje más baño.

De vuelta a la entrada

Finalmente, como este fue su último emplazamiento conocido, antes de desaparecer durante tres décadas, el Ayuntamiento y la Junta han determinado que es allí donde debe estar. La campana de bronce tiene en su superficie la inscripción: 'Fundición de C. Linares Madrid Carabanchel Bajo'. Justo debajo de esta hay otra que circunda la campana y que reza 'Nuestra Señora del Carmen. Año de 1919'. La pieza pesa 27 kilos y 450 gramos.

Ampliar En los años 20 estuvo colocada en el paseo de columnas que daba acceso al restaurante. SUR

Realmente, la segunda vida de la campana comienza en los años 90. En aquella época todo el espacio sufre un grave abandono, con un asentamiento chabolista en la zona del (futuro) parque de los eucaliptos. Manuel Fernández fue durante 30 años el recepcionista del antiguo 'camping'. Al cierre de aquel, el 9 de enero de 1994, también se dedicó a labores de vigilancia y de gestión de las pistas de tenis, entre otras labores. Posteriormente, pasó a ser el jefe de mantenimiento del restaurante.

Él ha sido el artífice de que haya llegado hasta nuestros días. Según relató a SUR cuando la pieza volvió a aparecer, en 2023: «Un día, tomando una cerveza en la barra, escuché a dos hablando de lo bonita que era la campana y de que querían llevársela. Al día siguiente, la desmonté y me la llevé al mueble que tenía en mi oficina» (junto al antiguo recinto de acampanada).

Años después, la inseguridad en la zona por los intentos de robo y la presencia de okupas hizo que se llevara a un almacén de los antiguos concesionarios, entre los que estaba la antigua constructora Vera. Precisamente, fue durante una limpieza de este espacio cuando la campana volvió a aparecer y sus responsables llamaron a los actuales concesionarios para devolverla a su sitio.

Los pocos que han tenido la oportunidad de escucharla aseguran que el sonido sale nítido, señal de que está en perfecto estado. Volver a accionarla en su sitio original sería la señal definitiva de que Málaga ha recuperado parte de su historia.