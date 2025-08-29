El Camino del Seminario: brozas y riesgo de incendio
Los vecinos denuncian que pese a haber utilizado 'Málaga Funciona', no hay respuestas
Málaga
Viernes, 29 de agosto 2025, 00:01
El mal estado de las laderas del Camino del Seminario ha generado preocupación entre los vecinos de la zona y algunos viandantes, que denuncian la ... falta de limpieza y mantenimiento por parte de las autoridades municipales. A través del canal 'Málaga Funciona' que ya sabemos que en ocasiones no es sinónimo de eficacia o rapidez, un residente alertó hace varios días sobre la acumulación de restos de pinos, troncos, ramas secas, maleza de gran altura y basura sin recoger.
Hasta la fecha, aseguran, no han recibido respuesta ni se ha actuado sobre el terreno. La situación es especialmente alarmante ahora, en verano, cuando el riesgo de incendios forestales es extremo en muchas zonas de la provincia.
La vegetación seca y los residuos acumulados en una zona natural como esta suponen un peligro real para los vecinos y el entorno, especialmente en días de altas temperaturas y viento. «El estado de abandono es lamentable, y lo más grave es que nadie reacciona. Con la cantidad de incendios que estamos viendo en otras zonas de Andalucía, no entendemos cómo se permite este nivel de dejadez», expresó el vecino en conversaciones con esta sección.
Además del riesgo ambiental, los residentes denuncian el impacto visual y la sensación de inseguridad que genera el abandono del espacio. Algunos aseguran que ya es habitual ver vertidos incontrolados y restos de poda en zonas que deberían mantenerse limpias como parte del cuidado del entorno urbano y natural. ¿Habrá respuestas?
