¿Qué tiempo hará en Málaga el último fin de semana de agosto, seguirá el terral?

Las altas temperaturas y los fuertes vientos en Málaga capital han marcado la meteorología en esta recta final de agosto, con un repunte del calor ... y el temido terral: ¿variará la situación durante el fin de semana? Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el mercurio seguirá marcando valores elevados este sábado, especialmente en las zonas de interior de la provincia. Aunque no hay avisos activados inicialmente, en puntos del Valle del Guadalhorce como por ejemplo en Álora y Coín se llegarán a los 36 grados. En cambio, en el litoral las máximas experimentarán un descenso respecto a los últimos días. De hecho, se espera que en Málaga capital no se superen los 33º (frente a los 35 del viernes) mientras que en Vélez-Málaga se quedarán en 32 y en Marbella en los 30. Eso sí, las temperaturas mínimas estarán entre los 21-22 grados en toda la provincia.

Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados mientras que los vientos serán flojos a moderados de componente oeste, disminuyendo por la mañana a flojos variables. Pero el terral sólo dará una tregua durante el sábado, ya que se espera que vuelva el domingo por la tarde y que eleve las temperaturas de nuevo.

El calor será generalizado este penúltimo día de agosto en España, ya que se espera un aumento de las temperaturas tanto en Baleares como en la Península, y se superarán los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Según recoge Europa Press, Meteorología prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas que se desplazarán de oeste a este. No obstante, se esperan nubes bajas, brumas y nieblas matinales en Galicia, cordillera Cantábrica y oeste de la meseta Norte, que podrían ser persistentes en Rías Baixas y acompañadas de lluvias débiles matinales en Galicia y aledaños, extremo oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo.

Además, se espera la aproximación y entrada de un frente atlántico por el noroeste en la segunda mitad del día, que aumentará la nubosidad y las precipitaciones en Galicia. También se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio nordeste y Baleares, sin que se descarte algún chubasco ocasional en el nordeste de Cataluña, Menorca o Mallorca.

Asimismo, en Canarias se esperan cielos nubosos en los nortes con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas.

En cuanto a las temperaturas, aumentarán en la Península y Baleares, salvo descensos locales de las máximas en litorales del Mediterráneo peninsular. De esta forma, volverán a sobrepasarse los 35ºC en el Guadalquivir, sin que se descarten en otros puntos del tercio sur. Por su parte, las mínimas no bajarán de 20ºC en el área mediterránea y Guadalquivir. Se prevén pocos cambios en Canarias.

La Aemet ha avanzado que soplará alisio en Canarias y viento del oeste y suroeste en Galicia y Cantábrico, ambos con probables intervalos de fuerte. Se espera poniente moderado en el Estrecho y Alborán tendiendo a flojo variable, y vientos de flojos a moderados, también de dirección variable, en el resto del Mediterráneo. En el resto de la Península predominarán los vientos, en general flojos, de componente oeste.