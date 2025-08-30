Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agosto se despedirá con temperaturas elevadas. Efe

El tiempo

¿Qué tiempo hará en Málaga el último fin de semana de agosto, seguirá el terral?

Las temperaturas serán elevadas manera generalizada en toda España, aunque no hay avisos activados

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:06

Las altas temperaturas y los fuertes vientos en Málaga capital han marcado la meteorología en esta recta final de agosto, con un repunte del calor ... y el temido terral: ¿variará la situación durante el fin de semana? Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el mercurio seguirá marcando valores elevados este sábado, especialmente en las zonas de interior de la provincia. Aunque no hay avisos activados inicialmente, en puntos del Valle del Guadalhorce como por ejemplo en Álora y Coín se llegarán a los 36 grados. En cambio, en el litoral las máximas experimentarán un descenso respecto a los últimos días. De hecho, se espera que en Málaga capital no se superen los 33º (frente a los 35 del viernes) mientras que en Vélez-Málaga se quedarán en 32 y en Marbella en los 30. Eso sí, las temperaturas mínimas estarán entre los 21-22 grados en toda la provincia.

