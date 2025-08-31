Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El calor apretará con fuerza este domingo en el sur peninsular. Efe

El tiempo

La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico

Las áreas del Mediterráneo y Guadalquivir vivirán una última noche de agosto muy calurosa

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:11

Agosto se despedirá con más calor de Málaga. Toda la provincia superará con creces los 30 grados este domingo, según la previsión de la Agencia ... Estatal de Meteorología (Aemet) y se espera que en la capital vuelva el terral por la tarde. La temperatura máxima prevista inicialmente en la ciudad es de 35 grados, un valor sólo superado por los 37º que se esperan en puntos de Valle del Guadalhorce como Coín y Álora. En la comarca de Antequera, paralelamente, se registrará un ligero descenso y permanecerá en torno a los 34 grados mientras que Ronda se mantendrá en los 31.

